Karlovarský kraj získá zdarma pozemky u Svatošských skal, rozhodla vláda

Kraj chce pozemky na Karlovarsku nedaleko Lokte využít k rekreačním účelům.

„Mám z toho velkou radost, do volnočasového areálu dál budou moci chodit rodiče s dětmi i další turisté, zachová se i lesní mateřská školka a další aktivity. Kraj také zároveň vybuduje novou lávku přes Ohři, protože ta stará už je nevyhovující a hlavně v cyklistické sezoně přetížená. Teď dokončujeme projektovou dokumentaci. Až bude lávka hotová, budou ji moci využívat nejen cykloturisté, ale i záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému, kdyby to bylo zapotřebí,“ napsala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.



Česká pošta v minulosti u Svatošských skal provozovala vlastní rekreační zařízení. Nyní však podle materiálu ministerstva vnitra už pozemky nepotřebuje, a představují tak pro ni kvůli investicím do oprav a údržby zbytečnou zátěž.

Vnitro proto navrhlo jejich převod na Karlovarský kraj, který o ně má dlouhodobý zájem.

Hojně navštěvovaný rekreační areál u Svatošských skal nyní provozuje soukromý nájemce.

Kraj se obává, že pokud by ho prodal komerčnímu subjektu, areál by mohl zaniknout a kraj by pak neměl přístup k pozemkům, které potřebuje pro stavbu mostu (podrobněji v článku Stavbu nové lávky přes Ohři brzdí nesouhlas pošty s převodem pozemku). Kraj o pozemky usiluje už déle než rok.

Dosud se ale obě instituce, kraj a státní Česká pošta, nemohly dohodnout na ceně. Krajští zastupitelé už předloni schválili kupní cenu 5,6 milionu korun, což odpovídá tržní ceně.

Jenže Česká pošta může areál prodat za administrativní cenu, kterou jiný posudek stanovil na 8,7 milionu korun.

Bezúplatný převod mezi dvěma státními institucemi tak spor vyřešil. O takovém řešení může rozhodovat pouze vláda.

Karlovarský kraj by tak měl zdarma získat pozemky o celkové ploše 47 559 metrů čtverečních. Nachází se na nich 22 budov.