Čeští a němečtí umělci tvoří v Horní Blatné, díla vystaví na pár hodin

„Poprvé se uskutečnila v obci Milíře na Tachovsku v roce 1990,“ říká Varvara Divišová, která stála u zrodu workshopu. I když se výtvarníci za více než tři desítky let scházeli na různých místech, pojmenování po obci, kde tradice vznikla, zůstalo.

Workshop se neuskutečnil pouze jednou. A nestál za tím covid, i když se i ten na akci podepsal. „V roce 2020 jsme kvůli pandemickým opatřením nemohli uspořádat tradiční podzimní výstavu v Karlových Varech,“ vysvětluje karlovarská výtvarnice.

Horní Blatná hostí české a německé výtvarníky i díky podpoře svazku obcí Bystřice přibližně 15 let. Může za to iniciativa zesnulého Jindřicha Konečného, který do obce před lety pozval čtyři regionální výtvarníky. Jedním z nich byl i Eduard Milka. Jeho jméno je s Milíři spojené od samého počátku. „Neříkám, že jsem byl na všech ročnících, ale na většině určitě,“ říká.

Právě na jeho doporučení se akce přestěhovala do Horní Blatné. Krušnohorská příroda je podle účastníků workshopu velice inspirativní.

„Jak je to jen trochu možné, trávím každou chvilku venku,“ říká o inspirativnosti okolí Horní Blatné Lenka Sárová Malíská, pro kterou se Milíře už staly srdeční záležitostí. I díky tomu, že obec není tolik turisticky vyhledávaná, si podle ní může člověk užít krásu místa. „Bezprostřední kontakt si ti otužilejší mohou užít při koupání v nedalekém rybníčku,“ dodává se smíchem.

Milíře jsou od samého počátku mezinárodní akcí. I když v posledních letech tvoří už kvůli podpoře Česko-německého fondu budoucnosti jeho účastníky výhradně čeští a němečtí výtvarníci, v minulosti bylo mezinárodní zastoupení pestřejší. „Měli jsme tady výtvarníka i z Bangladéše či Švýcarska,“ potvrzuje Varvara Divišová.

Páteční výstava, která v hornoblatenském hotelu Modrá Hvězda začíná v 17 hodin, je tradičním vyvrcholením týdenního workshopu. Její vernisáž je zároveň i dernisáží, protože potrvá jen několik hodin. Kdo bude chtít obdivovat díla účastníků Milířů po delší dobu, musí si počkat na tradiční podzimní výstavu v Karlových Varech.

Organizátoři workshopu nyní řeší, kde se uskuteční. „Dříve jsme měli možnost vystavovat v Green House, ale to už neplatí. Hledáme tedy nové náhradní prostory. Ale výstava určitě bude!“ slibuje Varvara Divišová.