Oprava radnice sžírané dřevomorkou se zdrží, výběrové řízení se zopakuje

„Nabídek přišlo překvapivě mnoho. Bohužel, jeden z účastníků napadl výsledky výběrového řízení s námitkou, že vstupní parametry nebyly dostatečně precizně specifikovány. Stáli jsme před dvěma možnostmi. Buď námitku zamítnout a čelit možnosti, že se stěžovatel obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), nebo jí vyhovět. Což vlastně znamená výběrové řízení zrušit a vyhlásit jej znovu,“ nastínil mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Rada města nakonec souhlasila se zrušením zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku. „Důvodem nebyla obava z případného rozhodnutí ÚOHS, ale spíše z termínu, kdy by úřad pravomocně rozhodl. Z časových důvodů je pro nás rozhodně výhodnější řízení zopakovat. Projektanta chceme mít vybraného ještě letos,“ vysvětlil průtahy Kalina.



Podle jeho slov se kvůli tomu časový harmonogram oprav posouvá zhruba o tři měsíce.



„Předpokládáme, že pokud vše půjde dobře, pak by kompletní projektová dokumentace měla být hotová v létě roku 2022. Samotná rekonstrukce tedy s nejvyšší pravděpodobností začne buď na podzim 2022, což je mírně optimistická varianta, nebo na jaře roku 2023. To je pravděpodobnější termín,“ nastínil starosta Kalina.

Jak řekl, stavební práce by poté měly trvat dva roky. Znovuotevření radnice je tedy možné očekávat někdy na podzim 2024, nebo na jaře 2025.

„Po kompletní opravě by budova neměla sloužit jen úředníkům a představitelům města, ale zaujme svou původní funkcí ‚obecního domu‘. Připravujeme sál, který bude multifunkční. To znamená, že kromě zastupitelstev jej bude možné využívat také pro pořádání plesů nebo konferencí. V přízemí vyroste komunitní centrum, místo setkávání, možná menší galerie. Vrátit by se také měla nějaká forma pohostinství, tedy restaurace nebo alespoň bufet. Pamatujeme také na coworkingové pracoviště pro začínající podnikatele, kteří si do startu nemohou dovolit platit drahé kancelářské prostory,“ dodal starosta.

Dřevomorka v objektu

Městská radnice pochází z 19. století. Je navržena ve velkorysém stylu, místnosti mají vysoké stropy, což zvyšuje náklady na vytápění a zhoršuje využitelnost prostoru. V 60. letech minulého století prošla rekonstrukcí vnitřního traktu. Od té doby k zásadnějším opravám nedošlo, přestože se už dlouho ví o tom, že v budově řádí dřevomorka a technický stav konstrukcí je neuspokojivý.

Před nedávnem dokonce začaly v části objektu praskat stropy, které bylo nutné podepřít. Zastupitelé tak stáli před rozhodnutím, zda radnici opraví, nebo postaví novou na zelené louce. Přestože novostavba by byla zřejmě výhodnější, radnice by stejně musela historickou budovu v centru zabezpečit, protože prodat se ji nepodařilo.

Nakonec padlo rozhodnutí starou radnici opravit. To ale znamená pro úředníky i obyvatele města několikaleté provizorium, kdy budou jednotlivé odbory a úřady fungovat na adresách rozmístěných po městě.