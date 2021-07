Za války hasil letiště, teď má unikátní vůz opět jezdit. Muzeum hasiči odmítli

V České republice jsou podobné stroje jen dva, v rámci celé Evropy je jich pojízdných možná dalších pět. Starorolští dobráci nyní vdechují tomuto jedinečnému stroji nový život. Přitom už měl být dávno ve šrotu.



„Henschela mají ještě v Táboře. Tam ale jezdí s nástavbou Magirus, my máme Metz,“ říká Emil Hanzelín, velitel starorolské jednotky dobrovolných hasičů. V poválečných letech, kdy stroj do Staré Role dorazil, na něm jeho předchůdci odpracovali 1400 brigádnických hodin, aby jej dostali do provozuschopného stavu.