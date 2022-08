Komentované prohlídky ukážou nejzajímavější kouty Mariánských Lázní

Turistické informační centrum jich každý rok uspořádá téměř dvě desítky.

Ta nejbližší nabízí nostalgické ohlédnutí do minulosti. Uskuteční se 25. srpna a je věnovaná zašlé slávě odborářských rekreací. Výpravu povede Josef Královec. Prozradí například, že v době totality do Mariánských Lázní týden co týden přicestovaly téměř dva a půl tisíce lidí.

Trasa povede od dnešního hotelu Bohemia, což je někdejší zotavovna Zápotocký, k hotelu Lesní mlýn, dříve známého jako Donbas.

„Stálých prohlídek máme na programu třináct. Ty se pravidelně během roku opakují každý čtvrtek a sobotu. K nim se přidávají speciální prohlídky na objednávku nebo prohlídky spojené s nějakou akcí, tématem či sezonou. V zimě to jsou adventní prohlídky, v rámci festivalu Mariánský podzim jsme nabízeli krojovanou prohlídku, zvláštní prohlídky se konají i v souvislosti se zahájením lázeňské sezony,“ popsala vedoucí infocentra Barbora Tintěrová.

Oblíbená romantika

K nejoblíbenějším patří ty, které jdou po stopách slavných milostných setkání. V Mariánských Lázních to byli například Goethe a Ulrika, Edward VII. a Mitzi Pistlová, Chopin a Marie Wodzinská, jejichž příběhy vstoupily do historie.

Zájem je rovněž o prohlídky centra města, putování po tamních pramenech či výlet po stopách spisovatelů nebo pátrání po architektonických skvostech.

Chystá se také speciální Dušičková prohlídka městského hřbitova a prohlídka s názvem Architektura nad prameny aneb Historie kolonád a altánů.

„Pořádáme také prohlídky na objednávku, například sportovní či o tajemných místech Slavkovského lesa,“ upřesnila Barbora Tintěrová. Prozradila, že i na příští rok chystá infocentrum novinky.

„Bude to Dendrologická prohlídka aneb Co sázel ještě Skalník. Také se připravuje prohlídka Příběhy domů aneb Život a dílo slavných lázeňských lékařů a lékárníků,“ doplnila.

Lidé mohou po zajímavých místech lázeňského města vyrazit i na vlastní pěst. Pokud využijí audio průvodce Mariánskými Lázněmi SmartGuide, mohou si vybrat ze 14 audioprohlídek včetně čtyř dětských. Jen za letošní rok si aplikaci do svých telefonů stáhly téměř dva tisíce lidí.