Zachráněný vlk má šanci na spokojený život. Ale jen u zkušeného chovatele

„Tenhle vlk už do přírody nemůže. Na vypuštění je pozdě. Pro něj by to znamenalo rozsudek smrti. On už přičichl k člověku, takže se bude držet lidských obydlí, kde ho buď přejede auto nebo zastřelí myslivec. Zvlášť, když je hendikepovaný a nemůže pořádně lovit. Možná tak myš, ale na myších vlk nepřežije. Smečka jej nepřijme, nesežene partnerku. A utratit jej? To vidím jako úplně poslední možnost. Až když všechno ostatní selže. Přece jen je to mladé zvíře, které má šanci se v zajetí adaptovat a žít spokojený život,“ myslí si Desenský. Zároveň ale varuje, že vlka by měl dostat do péče člověk se zkušenostmi nebo otevřený radám těch, kteří už o šelmu pečovali.