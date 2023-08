Lavička v Chebu láká k posezení s Hurvínkem, připomíná loutkoherce Noska

S nápadem na pořízení lavičky přišel v rámci participativního rozpočtu Cheban Igor Kukučka.

„Skutečnost, že v našem městě v letech 1962 až 1974 žil a tvořil tak významný umělec, jakým byl právě Gustav Nosek, je pro Chebany jistě známá věc. Méně o tom ví ale turisté, kteří do Chebu zavítají a jejichž počet každoročně stoupá. Pozdravit samotného Hurvínka a vyfotit se s ním by tak mohli děti i dospělí nejen z Chebu. Vždyť loutky oslovují všechny bez rozdílu věku,“ představil svůj nápad Kukučka.

Doplnil, že autorskými právy na loutky Spejbla a Hurvínka disponuje Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze, potažmo jeho ředitelka paní Denisa Kirschnerová. Ta písemně potvrdila, že s projektem souhlasí. Vymínila si pouze právo vidět předem návrhy na ztvárnění lavičky.

„Oslovil jsem sochaře Miroslava Žáčoka, který je autorem sochy Děvčátko s plyšákem v nice domu v Jateční ulici. Ten navrhl vytvořit dvě žulové lavičky proti sobě, v jejichž středu by stál žulový válec. Na něm by stála bronzová socha Hurvínka,“ přiblížil Kukučka návrh umělce s tím, že součástí by byla i informační tabule o Gustavu Noskovi. Celkové náklady na výrobu posezení a sošky autor vyčíslil na 360 tisíc korun.

Loutkové divadlo v Myšárně

Loutkář Augustýn Nosek, kterému všichni neřekli jinak než Gusta, se Skupou úzce spolupracoval. Poslední část života prožil v chebské Dlouhé ulici. Byl to on, kdo v roce 1926 vyřezal legendárního rošťáka Hurvínka, který umí obrátit oči v sloup a zpochybnit tak řeč svého taťky Spejbla.

O čtyři roky později vdechnul život loutce Máničky a později podle Trnkova návrhu vytvořil i psa Žeryka, kterého také vodil a propůjčil mu svůj hlas. Řada jeho loutek z tohoto období je dnes uložena ve sbírkách Muzea Cheb. Je mezi nimi i druhá kopie Spejbla a Hurvínka.

V šedesátých letech žil Nosek i se synem, který byl učitelem, v Chebu. Tady bývalo v dnešní Hradební ulici loutkové divadlo. Hrálo se v prostoru, který Chebané znají jako Myšárnu. Právě v tamní dílně vyráběl Gustav Nosek loutky a často i kulisy. Vznikla tu například hmyzí kapela ze hry Hurvínek mezi broučky. Také tyto unikáty jsou dnes uloženy v Muzeu Cheb.