Umělecká škola se pustila do výzvy, zabojuje o koncertní křídlo za milion

Do výzvy, kterou vloni vypsala Rodinná nadace Karla Komárka, se přihlásilo celkem čtyřiačtyřicet základních uměleckých škol z celé České republiky. Dvanácti z nich pomáhá nadace splnit sen a získat nový nástroj. Mariánskolázeňská škola je mezi nimi.

Ráda by pro své žáky získala křídlo v hodnotě přes milion korun. Podmínkou ale je, že polovinu ceny nástroje škola sežene od dárců a sponzorů. Druhou polovinou škole přispěje nadace tak, že každou darovanou korunu ihned znásobí.

Mariánskolázeňští tak mají v třetím týdnu nového roku vybráno přes 162 tisíc korun, stejnou částku získávají od nadace a navrch, jako všechny školy, které o křídlo usilují, obdrží příspěvek od výrobce klavírů Petrof ve výši 100 tisíc korun.

Nástroj by byl ozdobou hudebního sálu

„Je to poměrně čerstvá záležitost. Výzva byla vypsaná v říjnu, a když jsme se dozvěděli, že máme šanci uspět, hned vloni těsně před Vánoci jsme dopisem oslovili firmy v okolí. Teď budeme pokračovat. Chceme požádat o příspěvek další potencionální dárce. Máme čas do června,“ řekl ředitel umělecké školy Petr Čech.

Věří, že dát dohromady potřebnou částku se škole podaří. „Na akcích, které pořádáme, budeme oslovovat veřejnost, upozorňovat na to, co děláme, a vysvětlovat, v čem bude nový nástroj pro školu přínosem. Jsem přesvědčen, že se najdou lidé, kteří nám pomohou,“ konstatoval ředitel.

Podle jeho slov by se nový klavír mohl stát ozdobou velkého hudebního sálu pro přibližně stovku lidí, který škola získala díky rekonstrukci v roce 2015.

„Máme krásný koncertní sál, ale něco podstatného nám v něm chybí – nový kvalitní klavír. Protože lázně a hudba patří nedílně k sobě, věřím, že nás veřejnost podpoří, abychom v tradičním spojování hudby a lázeňského života mohli pokračovat. Nový klavír bude zároveň inspirací pro děti na cestě za hudebním vzděláním,“ dodal ředitel Čech.

Umělecká škola s téměř stoletou tradicí

Mariánskolázeňská umělecká škola, kde se nyní vyučují všechny umělecké obory, vznikla v roce 1926. Výuka se odehrávala v dnešní Základní škole Jih, v Komenského ulici. V roce 1945 se krátce vyučovalo v budově dnešního Gymnázia a obchodní akademie v Ruské ulici, poté se škola přestěhovala do Ibsenovy ulice. Rok 1960 přinesl změnu názvu na Lidová škola umění a rozšíření školy o obor taneční a výtvarný.

Nárůst počtu žáků znamenal začátkem 60. let zakládání prvních souborů, které se v druhé polovině 60. let začaly vydávat do zahraničí. Vystoupení žáků školy se postupně stala součástí kulturního života v Mariánských Lázních.

V roce 1978 přijala škola do názvu jméno Fryderyka Chopina, její název se znovu změnil v roce 1990. Od té doby se jmenuje Základní umělecká škola Fryderyka Chopina.

Po téměř sedmdesáti letech, v březnu 2015, se mladí umělci znovu stěhovali. Tentokrát do Lužické ulice, kde pro ně byla upravena budova bývalé obchodní akademie.

Školu v současné době každoročně navštěvuje kolem osmi stovek žáků. Řada absolventů pokračuje ve studiu na profesionálních uměleckých školách v České republice i v zahraničí. Mnozí působí v symfonických a divadelních orchestrech nebo vyučují.