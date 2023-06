Třicet tisíc poštovních holubů vyrazilo na trať Katovického memoriálu

Přesně v 5:30 zazněl signál hlavního startéra a dvířka jednotlivých klecí se otevřela. To co se událo potom se slovy nedá jen tak popsat. Tisíce holubů vyrazilo na trať. Tlukot jejich křídel se rozléhal nad letištěm. Stačilo jediné zakroužení a závodníci se neomylně vydali ke svým domovským holubníkům.

Hlavně na Moravě, právě pro tamní holubáře je Katovický memoriál doslova prestižní záležitostí. Ten je připomínkou tragické události z roku 2006, kdy se v lednu zřítila střecha veletržní haly v polských Katovicích právě při mezinárodní výstavě holubů. Zahynulo tehdy 65 lidí, včetně tří Čechů. Navíc na Moravě mají holubáři mnohem širší základnu než v Čechách.

Na každého z holubů čekala trať dlouhá od 300 do zhruba 450 kilometrů. Z hlediska holubářů jde o středně dlouhou trať. Po příletu do domácích holubníků digitální snímač odečte přesný čas příletu. Organizátoři potom hodnotí holuby podle jejich průměrné rychlosti. Znají přesné souřadnice místa, odkud se tisíce holubů vydaly na trať, i přesný čas startu. Znají i přesné souřadnice holubníků, kam mají okřídlení závodníci dorazit.

„Každý má do metru změřenou vzdálenost holubníku. Pak stačí jen vypočítat rychlost v metrech za minutu, která rozhoduje,“ vysvětlil Lubomír Kubáček, jeden z nejlepších moravských holubářů. Domovský holubník mají jeho svěřenci v obci Bělkovice-Lašťany nedaleko od Olomouce, zhruba 340 kilometrů od místa startu.

Ideální hodnoty rychlosti jsou 1 150 až 1 350 metrů za minutu, lepší výkony jsou spíše o štěstí. „Kupodivu je pro holuby lepší slabý protivítr, než když jim fouká do zad. To se někdy stává, že domovský holubník přelétnou,“ vysvětlil holubář. To se ale v jeho případě nestalo, už po desáté hodině dopolední se jeho svěřenci začali vracet.

„Do soutěže jsem přihlásil 76 holubů, to je takový vyšší průměr. Jsou ale borci, kteří na soutěž posílají i více jak stovku holubů,“ poznamenal Lubomír Kubáček. Průměrný holubář pak na soutěž vyšle zhruba 35 ptáků.

Holubářské závody se pořádají nejčastěji od května do začátku srpna, pak holubi shazují letky.