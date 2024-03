Nežádoucí srbský hrdina Branković dožil v Chebu, tady se stal celebritou

Byl zde mnoho let v domácím vězení. „V Srbsku jde o velmi známou osobnost. V Chebu jej ale už téměř nikdo nezná. A to je škoda,“ řekl historik Miloš Říha, bývalý dlouholetý kastelán zámku Kynžvart, který se po odchodu do důchodu začal věnovat zajímavostem z historie města Chebu. A při pátrání objevil také osobnost Brankoviće.

Ten se měl údajně pokusit obnovit středověký srbský stát a sám se posléze postavit do jeho čela jako dědičný vládce. Samostatný stát si ale Habsburkové nepřáli. Plán se nezdařil, Branković byl zatčen a internován do Vídně. Odtud jej habsburský císař Leopold později nechal převézt do Chebu, kde Branković strávil poslední roky života.

Vousy až ke kolenům

Bydlel v domě Na ostrém rohu na náměstí Krále Jiřího naproti současnému infocentru. „Byl to velmi zajímavý a výrazný člověk. A to nejenom svým oblečením, které bylo velmi nezvyklé, ale i tím, že se neholil. Možná to byl z jeho strany určitý protest proti tomu, že byl „uklizen“ do Chebu, to nevíme,“ pokračoval Miloš Říha.

Každopádně měl vousy až ke kolenům a internaci vnímal jako nespravedlnost. Branković nepobýval ve vězení, mohl se po městě volně pohybovat. Po okolí Chebu často jezdil v bryčce. Měl obrovskou knihovnu a byl velmi vzdělaný. Hovořil několika jazyky, četl latinské texty. Napsal například Slovansko-srbské kroniky, které měly vliv na vývoj raně novověké srbské historiografie.

Pochován je v Srbsku

„Byla to taková místní zvláštnost, zajímavá osobnost, za kterou mířili lázeňští hosté nebo si ji zvali na místa, kde právě pobývali. Tehdy za léčením chebskou kyselkou mířila hlavně šlechta, nejrůznější významné osobnosti, dokonce i polská královna,“ přiblížil Miloš Říha. Když Branković v prosinci roku 1711 zemřel, byl pochován v Chebu.

Jeho ostatky byly posléze vyzvednuty a odvezeny do Srbska. „Tam má George Branković skutečně důstojné místo posledního odpočinku. Srbové tohoto muže ze své historie velmi dobře znají. Možná ale nevědí, že má něco společného s Chebem,“ dodal historik Říha, který o Brankovići a dalších zajímavých osobnostech, které v Chebu žily, chystá přednášku.