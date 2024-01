Sokolov má v městských domech profesionální domovníky, školili se i na první pomoc

„Věžák jsme vybrali proto, že je to malá vesnice,“ konstatoval starosta Petr Kubis. Domovníci mají, jak zdůraznil, působit výhradně preventivně. „Není to o tom, že by kontrolovali doklady lidí, kteří do domů přicházejí. Jsou službou pro jejich obyvatele,“ řekl starosta. Podle něho o zřízení podobné služby uvažují v Sokolově už deset let. „Projekt jsme neměli kde okoukat, takže jej budeme ladit za pochodu,“ doplnil.

Zájem o práci domovníků – preventistů předčil očekávání městského úřadu. Do výběrového řízení se přihlásily dvě desítky zájemců, po oslovení Úřadu práce pak jejich počet stoupl takřka na 40. Ze všech adeptů vybralo město devět lidí, kteří se v pondělí oficiálně ujmou svých funkcí. Čekají je dvanáctihodinové směny. Ještě před tím ale absolvovali řadu školení. Například v poskytování první pomoci.

Uvidí se, co projekt přinese

Jedním z těch, kteří na stejnokroji nosí nápis Domovník, je také Vlastimil Schovanec. Dokonce bydlí v „seniorském“ domě, který má hlídat. To považuje za nespornou výhodu. „Lidé mě znají. A když bude v práci kolega, může mi v případně zavolat, a já mu přijdu na pomoc,“ řekl důchodce, který si ostrahou přivydělává už řadu let. „Dojížděl jsem do Chebu. Když se naskytla příležitost pracovat doma, přihlásil jsem se,“ prozradil Schovanec.

V domě, kde bydlí, prý žádné větší problémy nejsou. „V minulosti jsem ale pomáhal vyhánět odsud bezdomovce,“ doplnil domovník. Společně s osmi kolegy pracuje pod hlavičkou sokolovské městské policie. „Je to v rámci republiky pilotní projekt. Uvidíme, co se z něj vyvrbí,“ podotkl její velitel Radek Neděla. Podle radní Ivy Kalátové má město tři roky na to, aby získalo odpovědi na otázku, zda je podobný model životaschopný.

Většinu nákladů pokryje dotace

„O jeho případném rozšíření rozhodne hlavně reakce lidí,“ doplnil starosta Kubis. Tři roky jsou dobou, kdy bude projekt financovaný z dotačního titulu ministerstva práce a sociálních věcí. Když uspěje, bude podle místostarosty Jana Picky na řadě otázka jeho dalšího financování. „Ideální stav by nastal, kdy by se služba ukázala pro obyvatele města natolik zajímavá, že by se sami podíleli na jejím financování,“ naznačil místostarosta.

Náklady na fungování devíti domovníků - preventistů v dalších třech letech jsou vyčíslené na 15 milionů korun. Většinu jich pokryje dotace z operačního programu Zaměstnanost plus. Město se na tomto projektu bude podílet částkou zhruba 1,4 milionů korun. Projekt považují na sokolovské radnici za účinný nástroj sociálního začleňování obyvatel a za velmi důležitou podporu sociálně situační prevence ve městě.