Porota hodnotila dobroty z kraje, chutnaly pivní medovina i dezert Káča

„Potěšil nás zájem producentů, farmářů a zemědělců z našeho kraje změřit síly v soutěži a ukázat, že mají co nabídnout zákazníkům. Budeme se proto snažit jejich výrobky prezentovat na krajských akcích, pomáhat je dostat ke spotřebitelům. I když většina z výrobců už je dnes dobře známá právě díky vysoké úrovni svých výrobků,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Karel Jakobec.

V kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje zvítězil Václav Lojín se svojí Pivní medovinou.

„Výhra v soutěži je pro mě zrcadlem mé práce. Vše naznačuje tomu, že to děláme správně. Do soutěže jsme přihlásili tři produkty. Jako další lihovinu jsme přihlásili naši Jabkovici společně s Pivovicí. Naše Jabkovice je čistě regionální záležitost. Pěstujeme jablka v historickém sadu u Sokolova, o který nikdo nepečoval nejméně padesát let. Tím se dají považovat jablka, která používáme, za 100% bio. Výrobky lze koupit jen u nás. Nikam je nedodáváme,“ sdělil výherce Lojín.

Jeho pivovar je čistě rodinná záležitost, která v Lokti působí už od roku 2006. „Všechno vyrábíme pod půdou bývalé sladovny, která byla založena v roce 1330. V roce 2020 jsme otevřeli v hotelu U Bílého koně rodinný lihovar. Medovinu vyrábíme od začátku založení našeho pivovaru. Pivní medovina je čistě přírodní produkt. K bylinkám a k medu, které do ní patří, se přidává i chmel,” dodal Václav Lojín.

V kategorii masných výrobků porotu nejvíce zaujal Uherský salám od Josefa Pelanta z Doupovských uzenin. V kategorii mléčné výrobky zvítězila firma Belina se svým Tvarohovým dezertem Káča. Kostka se špaldou z Karlovarské cukrárny obsadila první příčku v kategorii Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky.

V poslední, páté kategorii ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě si první místo zajistil Medový krém s ostružinami od Miroslava Dima.