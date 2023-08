Senioři se těší na opravené byty, nastěhovat se do nich mohou v listopadu

V rámci stavby došlo také na drobné úpravy prostor využívaných denním stacionářem Mája pro lidi s mentálním, kombinovaným nebo jiným zdravotním postižením ve věku od tří do 28 let. Drobné stavební úpravy bylo třeba udělat rovněž v patře, kde sídlí městská správa sociálních služeb.

„V současné době tady všechny práce dokončujeme, do konce září bychom měli být úplně hotovi. Zrekonstruované byty budou poté předány městu,“ uvedla vedoucí odboru investic chebské radnice Marcela Nečekalová. Podle jejích slov stavbaře nejvíc zdržela kompletní výměna kabeláže elektrických rozvodů a datových sítí.

„V bytech se dělaly nové podlahy, omítky, nové je i sociální zázemí. Není zde místo pro pračku, součástí domu je tak i prádelna, jíž budou moci nájemníci využívat. Projekt posuzovali hasiči a proto jsme se museli popasovat s řadou požadavků, které vyplynuly z požárně bezpečnostní zprávy. Ale i to se podařilo a nyní už finišujeme,“ doplnila Nečekalová.

Radnice předpokládá, že celkem čtyřiadvacet bytů ve třech patrech obsadí především lidé v seniorském věku. „Budou to spíše sociální byty, v místě je lékař, což by mohlo být pro seniory výhodné,“ podotkl chebský místostarosta Pavel Pagáč. První nájemníci se patrně do domu se dvěma výtahy přestěhují někdy v listopadu.

Dokončení projektu se přibližně o měsíc zdrželo. „V průběhu stavby jsme zvažovali, zda by bylo možné do dalšího patra domu umístit ordinace, konkrétně pro zubaře. V době, kdy se tato možnost prověřovala, se práce zastavily,“ vysvětlil posunutí termínu místostarosta Pagáč. Podle něho by však zabudování zubařského křesla vyžadovalo vybourání části stropu.

Znalci proto dospěli k názoru, že z hlediska požárních či statických předpisů jsou další zásahy do konstrukcí nežádoucí. „A navíc by to samotnou stavbu prodražilo. Takže jsme pokračovali v původním projektu,“ dodal. Celková cena rekonstrukce by měla být přibližně 23 milionů korun včetně DPH.

V dohledné době plánuje radnice ještě úpravu zahrady, kterou budou využívat zejména klienti sociální služby Mája. Sedmipodlažní dům v Dragounské město Cheb rekonstruuje postupně. Využívat jej začalo poté, co se odsud začátkem roku 2019 odstěhovalo devětapadesát lidí do zmodernizovaného domova pro seniory Skalka.

Kromě tří pater s byty je celé jedno patro vyhrazené pro potřeby úředníků Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, jedno patro patří ordinacím lékařů a v dalším sídlí denní stacionář Mája.