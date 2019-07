Divil jsem se, že jede tak rychle, říká autor videa s vykolejením vlaku

Můžete vysvětlit, jakou shodou okolností se vám povedlo natočit nedělní vykolejení nákladního vlaku s vápencem u Mariánských Lázní?

Vlastně je to náhoda, že to video vzniklo, protože vůbec vzniknout nemělo. Fotil jsem si dronem pro vlastní potřebu snímky budoucího obchvatu. Původní plán byl, že udělám jedinou fotku a mažu pryč. Vyfotil jsem ji, to bylo asi čtyři minuty před nehodou.

Natočit vlak tedy nebylo v plánu? Kamera zůstala prostě jen zapnutá, nebo vás to, že se blíží vlak, zaujalo a chtěl jste si ho natočit jen tak?

No, kamera sice zapnutá opravdu zůstala, avšak dron už byl zpět na zemi u mě. Tu první fotku jsem předtím pořídil ve výšce přibližně 80 metrů nad zemí a asi 140 metrů od místa vzletu, tedy okraje lesa. Když jsem v dálce uslyšel blížící se vlak, říkal jsem si, že nákladní vlak ještě nemám vůbec natočený. Byl by to prostě jen další nákladní vlak do soukromé sbírky. Na začátku celého původního videosouboru, kde jsem nehodu zachytil, je tedy jasně vidět, že jsem znovu vzlétl (iDNES.cz má k dispozici celý záznam, který to potvrzuje, pozn. red.). To bylo přesně v moment, kdy jsem ten vlak slyšel. Asi 20 sekund před nehodou jsem si ale říkal, proč jede tak rychle?! (čtěte Strojvedoucí překročil rychlost až třikrát, účet za nehodu je 9 milionů.)

Co jste prožíval, když jste najednou viděl, že vlak vykolejil?

Říkal jsem si „a ku**a....“

Co jste udělal v prvních chvílích po nehodě?

Přistál znova s dronem a hned raději odcházel, protože jsem si říkal, že tam budou hasiči rychle. Taky jsem nechtěl zbytečně překážet, kdyby tam letěly vrtulníky.