Jihlava otevírá Pandořinu skříňku. Zubařům nabízí pozemky bez soutěže

Mnozí jihlavští zastupitelé prodej bez jakékoliv soutěže považují za netransparentní. Když už má město takto postupovat, navrhují prodej formou dražby. Například zastupitel Jaromír Kalina (KDU-ČSL) hovoří v této souvislosti dokonce o Pandořině skříňce.

„Neměli bychom otevírat jiné postupy v majetkových záležitostech. Zvlášť když jsou i jiní zájemci,“ konstatoval.

Ovšem jak zástupci koalice zdůraznili, k přímému prodeji je vedl dlouhodobý nedostatek zubařů v krajském městě i v celém regionu a snaha zajistit tyto služby pro obyvatele města.

„Zdůvodnění, že chceme nabídnout prostor zdravotníkům, kteří tady chybí, je dostatečné na to, abychom to mohli nabídnout takto přímo. Je to něco, co zde není zvykem, nicméně i po právním posouzení to můžeme takto prodat. A nejdeme pod cenu,“ řekla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Nestandardní situace, nestandardní nástroj

Podle radního Davida Bekeho (ODS) je přímý prodej nestandardním nástrojem, ale nestandardní je zároveň i celá situace.

„Vnímejme to jako nástroj mimořádný, který by se určitě neměl stát pravidlem. Ale dokud tato věc nebude vyřešena systémově, tak jako města a obce musíme lékařskou službu pro lidi zajistit. Toto je jeden z nástrojů,“ uvedl radní Beke (ODS).

To, že je na Vysočině dlouhodobý nedostatek stomatologů, potvrdil hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS), jenž je v Jihlavě i městským zastupitelem.

„Potvrzuji, že situace se stomatology v kraji je tristní, dramatická a VZP se k tomu nestaví tak, jak bychom si představovali,“ poznamenal Schrek s tím, že předložený návrh podpoří.

Ve smlouvách jsou podmínky i pokuty

Pokud jde o navrhovaný prodej formou dražby, podle primátorky Koubové město nemá možnost, jak ohlídat, že tam stomatologická praxe vznikne. „Dražba má jiné parametry než přímý prodej. Nemáme legální možnost, jak zajistit, aby tam bylo to, co chceme. Pokud půjdeme cestou dražby, připravíme se o možnost mít tam zubaře,“ pravila s tím, že to dokládá i případ dražby pozemku v jihlavské lokalitě Dolina, kde se stomatologové dražby neúspěšně účastnili.

Zastupitel za ČSSD Rudolf Chloupek navrhl, zda by nestálo za zamyšlení udělat v budoucnu v takových záležitostech soutěž, do které by se mohlo zapojit více zájemců. „Byl bych rád, aby to bylo do budoucna průhledné. Nedostane to první, který si přijde a řekne si o to,“ dodal.

Podle náměstka primátorky Martina Laštovičky (KDU-ČSL) zaneslo město do obou kupních smluv také různé pokuty, lhůty a podmínky, které mají ošetřit to, aby v místě stomatologické služby vznikly.

„Jsou tam termíny a pokuty, do kdy musí započít se stavbou, do kdy ji dokončit, a je tam i pokuta za to, že péče není poskytována ze zdravotního pojištění,“ nastínil.

Jeden pozemek za tři miliony, druhý za sedm

První pozemek, kde v budoucnu vznikne stomatologická a stomatochirurgická ordinace, je prostor v ulici Na Růžku v jihlavské části Bedřichov. Zájemce za něj zaplatí více než 2,9 milionu korun bez DPH. Kromě ordinace chce v místě postavit i rodinný dům.

Zahájení provozu tady musí být do pěti let ode dne nabytí vlastnického práva k pozemku. Pokud smlouvu nedodrží, bude mu vystavena pokuta ve výši 550 tisíc korun.

Dalším pozemkem je místo při ulici Stavbařů na sídlišti Březinova, kde v minulosti byla školka se zahradou. Nyní se tam podle náměstka Laštovičky počítá se zubní klinikou s dvaceti ordinacemi, s dvaceti byty pro zaměstnance stomatologického centra a s parkovištěm. Na zbývající ploše pozemku bude zeleň.

Podle radního Jaroslava Vymazala lékař, který má o plochu zájem, v Jihlavě již působí v areálu bývalé Tesly a potřebuje rozšířit své prostory. „Jeho síla je v tom, že má lidi, kteří jsou ochotni do Jihlavy přijít pracovat z Prahy a jiných měst,“ řekl.

Zájemce za pozemek zaplatí 6,75 milionu korun. Pokud do šesti let od nabytí vlastnického práva pozemku nezahájí činnost, hrozí mu pokuta jeden milion korun.