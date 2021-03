Nakažený zloděj zranil lahví ostrahu a poslal do karantény osm policistů

Dvaadvacetiletý cizinec si chtěl bez placení odnést tři lahvová piva z nákupního centra v jihlavské ulici Romana Havelky. Za pokladnami ho však zastavil pracovník ostrahy a odvedl ho do kanceláře.



Do té doby klidný cizinec se tam změnil v agresora.



„Pracovníka agentury z ničeho nic chytil pod krkem a udeřil do tváře,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Agresivitu zloděj stupňoval, až nakonec láhev od piva rozbil o hlavu člena ostrahy.

To už do kanceláře doběhl další pracovník bezpečnostní agentury, kterému se muže podařilo zpacifikovat a zadržet do příjezdu policie. Zatímco podnapilý cizinec pak putoval na záchytku, vážně zraněného člena ostrahy obchodu vezla záchranka do nemocnice.

Teprve další den při vyšetřování všech okolností případu policisté zjistili, že agresivní cizinec měl pozitivní text na onemocnění covid-19. Výsledek v době, kdy vyrazil pro pivo do obchodu, už znal.

Do karantény poslal osm policistů

„Prokazatelně věděl, že je nakažen vysoce nakažlivou nemocí, přesto svým jednáním ohrožoval další lidi, s nimiž přišel do kontaktu, a to včetně zasahujících policistů,“ konstatovala Čírtková.

Na pozitivní test cizinec nikoho neupozornil. V ohrožení se tak rázem ocitli lidé v obchodě, jeho ochranka i policisté, kteří muže zadrželi a kteří ho pak převáželi na protialkoholní záchytnou stanici.

„Cizinec ohrozil službu konající policisty. Všem policistům, kteří byli se zadrženým v kontaktu, byla nařízena karanténa. Osm policistů nám tedy nyní bude chybět ve výkonu služby,“ prozradil ředitel jihlavského územního odboru policie Aleš Indra.

Vyšetřovatel proto zahájil trestní stíhání muže a obvinil ho z těžkého ublížení na zdraví a také ze šíření nakažlivé nemoci. Vzhledem k závažnosti jednání obviněného navrhl státní zástupce vazební stíhání, čemuž soud vyhověl. Na proces si tak cizinec počká ve vazbě.