Na stojany na kola někdo navlékl dámské kalhotky, sundávali je strážníci

Prádlo bylo natažené na stojanech na kola, ale také třeba na označení autobusové zastávky nebo namotané na tyči dopravní značky.

I když se podle Kunce zcela jistě jedná o recesi a kuriozitu, z pohledu strážníků naplňuje jednání skutkovou podstatu přestupku - znečištění veřejného prostranství. Případ se tedy dál řeší a informace o něm umístila městská policie také na svůj facebookový profil.

„Při pročítání velkého množství komentářů jsem tam objevil jeden poznatek ohledně možného pachatele - údajně by jím mohla být místní hudební skupina Hoochachos. Informaci jsem neprodleně prověřil a kontaktoval jednoho z jejích členů. Ten nám sdělil, že byť mají písničku ‚Kaťkama hoď!‘ a rádi by se k počinu přihlásili, jejich práce to není,“ vylíčil Kunc.

Hlídka nakonec z hygienických důvodů spodní prádlo z „výstavky“ odstranila a poté zlikvidovala.

„Pokud někdo chce pořádat nějakou akci nebo protest podobného ražení, je to potřeba nahlásit na městský úřad, kde mu vyjdou vstříc a poradí, jak vše uspořádat v rámci zákona,“ doporučil vedoucí strážníků.