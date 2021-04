Během čištění mizí ze žďárských ulic vraky i auta nepozorných majitelů

„V letošním roce jsme razantnější, lidé mají vzhledem k rozmístěným dopravním značkám upozorňujícím na blokové čištění dost času přeparkovat a dát auto na půlden jinam,“ říká místostarostka Ludmila Řezníčková.

Letošní jarní úklid ulic je podle ní ovlivněn tím, že více lidí pracuje z domova a na sídlištích tak přes den zůstává více aut.



„Nedisciplinovanost majitelů vozidel je letos poměrně vysoká. Možná to má za následek i fakt, že loni blokové čištění města kvůli pandemii neproběhlo v rozsahu, na který jsme zvyklí, a občané na povinnosti zapomínají,“ přidává postřeh vedoucí městské policie Martin Kunc.

Žďárští strážníci po dvou týdnech blokového čištění evidují zhruba 280 přestupků. „Asi třetinu přestupků jsme vyřešili domluvou, polovina skončila udělením blokové pokuty, její průměrná výše je 200 korun,“ uvedl šéf strážníků.



Podle něj zůstává městská policie při rozdávání pokut vstřícná, ale jsou i případy, které se dostanou až do správního řízení.

Nejhorší situace byla podle Kunce v Libušínské ulici (53 přestupků), v Palachově (38) a ve Studentské (28). Ve všech případech jde o frekventované ulice a parkoviště na velkých sídlištích.

Po vypršení lhůty likvidace

Dosud nechali odtáhnout 40 vozů, za což pak majitel vozidla zaplatí přes tisíc korun. „Zcela zásadní je informace, že se letos odtahují i vozidla, která vykazují známky vraků. To se v minulosti nedělo,“ porovnává Martin Kunc a dodává: „V předchozích letech jsme čelili kritice, že vraky zůstávaly na svých místech. Letos se to bere z gruntu.“

V případě odtažených vraků, pokud se nepodaří zjistit jejich majitele, jsou odtažená auta po vypršení lhůty zlikvidována. „Letos se podařilo odstranit kompletně už kolem třiceti autovraků, dalších osm je v řešení,“ řekla místostarostka Ludmila Řezníčková.

Podle statistik město vyřešilo v roce 2018 celkem 30 vraků, o rok později 12, loni to bylo 21 vozidel. Ideální příležitostí k odtažení vraků je právě blokové čištění.

To letos provádí ve žďárských ulicích od 12. dubna podle harmonogramu divize technických služeb společnosti Satt, kterou ovládá město a která převzala i zimní údržbu nebo péči o zeleň. Kvůli nepříznivému počasí musela přesunout úklid několika lokalit až na květen.

„Snažíme se ulice čistit tak, jak by to mělo vypadat, tedy bez jakýchkoliv překážek. Všude by to mělo být tak jako dnes v Okružní ulici. Tím nám lidé ohromně ulehčí práci, v ulicích pak nezůstává nepořádek,“ chválil ve čtvrtek ráno ředitel technických služeb Sattu Jan Liška majitele aut parkujících v jedné z páteřních ulic Žďáru 3.

Kromě kladných ohlasů za důslednost sbírají strážníci někdy i kritiku. „Ale na místě si stěžoval jen jeden člověk cizí státní příslušnosti, který hlídce i odtahové službě říkal, že je všechny ‚zruší‘,“ poznamenal Kunc.

Jste nemocní? Dejte lístek za stěrač

Na sociálních sítích se rozproudila diskuze pod příspěvkem Petry Leové o tom, že se jí nelíbí přístup města vůči lidem, kteří leží nemocní nebo jsou v karanténě a nemůžou si přeparkovat.



„Když jsou lidé v karanténě a instalovaného značení si tím pádem nevšimnou, není to přestupek,“ vysvětluje Kunc s tím, že asi v 60 případech strážníci řešili přestupek domluvou a asi v pěti případech zjistili, že se skutek nestal.

Podle Sattu jsou značky upozorňující na plánované blokové čištění ulic v terénu minimálně sedm dní před termínem.

„My i město upozorňujeme na blokové čištění mnoha dalšími způsoby. Z pokut ani odtahu nemá Satt žádný zisk, naopak nás to zdržuje od práce. Pokud je někdo v karanténě, má porouchané auto nebo jinou překážku, je dobré dát za stěrač lístek s touto informací a kontaktem. Takové vozidlo potom neodtahujeme,“ reagovala na diskuzi Blanka Sobolová ze společnosti Satt.

Podle ní je odtah vozidla až poslední možnost nutná k tomu, aby mohly technické služby dělat svoji práci.