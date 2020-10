Opatov se obává, že může kvůli komerční stáčírně přijít o pitnou vodu

Po revoluci se vlastníci dotčených pozemků střídali a žádný z majitelů záměr nedotáhl do úspěšného finále. Naposledy se do projektu na začátku druhého tisíciletí pustil Jiří Vajdík a jeho společnost Antia Watters. Firma získala potřebná povolení a stáčírna měla stát do roku 2011.

Po dlouhých letech, kdy se zdálo, že projekt nadobro usnul, se však letos v létě na jižním svahu Špilberku, který je kilometr od Opatova, začalo budovat.

„Firma s obcí po celou tu dobu absolutně nekomunikovala. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že by po tolika letech ten záměr vstal z popela. Před dvěma měsíci tam najednou najely bagry a začaly stavět stáčírnu,“ říká starosta Opatova Jan Petr.

Vodu plánuje investor získávat z pěti vrtů, které byly již v minulosti vybudované. Dva jsou v katastru Opatova a tři v prameništi v katastru sousedící obce Zbilidy.

Společnost má povolený komerční odběr vody až na 500 tisíc kubíků ročně a vlastní také všechna další potřebná povolení pro svůj záměr. Na projekt se v prvním desetiletí s úspěchem dělala i studie EIA, která zkoumala vliv na životní prostředí.

Ale jak poukazuje starosta Opatova, před mnoha lety byla jiná situace a zemi nesužovalo dlouhodobé sucho a nedostatek podzemní vody. „Dnes už by takovou stavbu nikdo nepovolil,“ domnívá se Petr.

Bude nové posouzení od hydrologa

Obec se obává, že tak výrazným odběrem vody v sousedství vlastního vrtu může přijít o svůj zdroj pitné vody.

„Odběr až půl milionu kubíků vody ročně je nepředstavitelné množství. Podle mého ani odborníci nedokážou přesně říci, co udělá do budoucna se stavem podzemních a povrchových vod,“ obává se starosta následků čerpání.

Kdo by situaci mohl změnit, je vodoprávní úřad jihlavského magistrátu, který by mohl omezit čerpání. Obec Opatov proto vstoupila do vodoprávního řízení a požaduje provedení nových poloprovozních čerpacích zkoušek.

Setkání dotčených stran se uskutečnilo minulý týden v Jihlavě. Kromě zástupců Opatova a Zbilid byli na schůzce i zástupci Povodí Moravy a investora.

„Jednání se účastnil i hydrogeolog, který bude vyzván, aby zpracoval aktualizované hydrogeologické posouzení, zda je možno odebírat tak velké množství vody. Jestli je tam vůbec taková zásoba vody a jestli dojde k ovlivnění okolních studní. Jednání dále pokračuje,“ uvedl k výsledkům schůzky mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Zbilidy se zavázaly, že proti investorovi nepůjdou

Další obcí, které se stáčírna vody dotkne, jsou Zbilidy. Ty jsou však vázány smlouvou s investorem, která byla uzavřena v roce 2004.

„Tato smlouva nám neumožňuje provádět jakékoliv faktické nebo právní kroky, které by znemožnily výstavbu stáčírny a balírny vody pod poměrně vysokou finanční pokutou. V roce 2004 to odsouhlasilo tehdejší zastupitelstvo a bohužel, jak jsme se na parametry smlouvy dívali, nejde s tím moc hnout,“ krčí rameny současný starosta Zbilid Jiří Huďa.

Ani Opatov se stáčírně vody v letech 2004 a 2005 nebránil. Obec totiž měla získávat přepadovou vodu z vrtů do obecního vodovodu. Zastupitelé tehdy také věřili, že by ve stáčírně mohlo získat zaměstnání až několik desítek obyvatel.

Jenomže když firma přestala s obcí komunikovat a projekt na dlouhé roky usnul, byl Opatov nucen zřídit si vlastní vrt a vodojem s přívodem pitné vody do obce. Jeho kolaudace se uskutečnila v roce 2016.

Stanovisko investora se MF DNES marně snažila získat několik dní. Předsedu představenstva i jeho místopředsedu opakovaně kontaktovala telefonicky i e-mailem. Jiří Vajdík starší slíbil telefonický rozhovor, ale nakonec se ve smluvený čas odvolal na špatné spojení a pak už telefony nezvedal a nereagoval ani na SMS zprávy.

Jak se místopředseda představenstva Jiří Vajdík mladší před dvěma měsíci vyjádřil pro Český rozhlas, jejich záměr v Opatově trvá. Otázku, zda je v místě dostatek vody, zodpovědět nechtěl. „Do té doby, než ten projekt bude nastartovaný, bych to nerad komentoval,“ řekl v srpnu.