Z Vysočiny do jižních Čech se pojede rychleji, ŘSD chystá čtyři nové obchvaty

Silnice 19 spojující Tábor s Pelhřimovem patří mezi ty nejvytíženější ve středu republiky. Je to jedna z tras, která spojuje Jižní Čechy nejen s Vysočinou, ale hlavně s dálnicí D1. A rovněž je to hlavní spojka dálnic D1 a D3 mířící na České Budějovice a v budoucnu dál k Rakousku.

Nedlouho poté, co byly otevřeny obchvaty Chýnova a Kamene, centrální komise ministerstva dopravy posvětila stavbu dvou nových silnic plánovaných v Jihočeském kraji, těsně za hranicemi Vysočiny. ŘSD se tak může pustit do příprav obchvatů Lejčkova a Kladrub.

Pavel Rothbauer, starosta obou osad spadajících pod Dolní Hořice, v souvislosti s těmito projekty řekl, že už včera bylo pozdě. „Pro naše obyvatele i pro řidiče budou mít obchvaty velmi pozitivní přínos. Zvýší se bezpečnost i plynulost provozu. Jezdí tudy obrovské množství kamionů. Je to jen několik dní, co se zde stala nehoda, při které zemřel řidič,“ upozornil starosta.

Doufá, že přípravu obou staveb nebudou příliš brzdit různá odvolání či protesty. „Čím dříve se je podaří postavit, tím lépe. Dříve jsme doufali, že by se to mohlo povést už v době budování obchvatu Chýnova, ale to se nakonec nestalo,“ konstatoval Pavel Rothbauer.

Z obcí zmizí 15 tisíc aut denně

Lejčkov a Kladruby na Táborsku navazují právě na Chýnov ve směru na Vysočinu. Díky přeložkám zmizí například podjezd pod železnicí, který je v ostré zatáčce před Chýnovem a v minulosti se zde stalo několik nehod včetně tragických.

Z obcí by pak zmizelo až 15 tisíc aut denně včetně dvou a půl tisíce kamionů. „Intenzita provozu navíc na tomto tahu postupně roste,“ zmínila ředitelka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková.

Obchvat Lejčkova bude dlouhý bezmála 3,6 kilometru. Nová silnice povede jižně od obce, řidiči se tak zcela vyhnou nepříjemné zatáčce kolem rybníka. Dlouhý nový úsek směrem na Tábor bude kopírovat současnou silnici 19. Předpokládaná cena přesahuje 910 milionů korun. Plánovaný obchvat Kladrub bude dlouhý 2,8 kilometru a povede severně a západně kolem zástavby. Po většinu trasy bude obchvat třípruhový, ve stoupání směrem na Vysočinu budou dva pruhy.

Součástí projektu jsou dva nové podjezdy pod železnicí. Jeden pro samotný obchvat, druhý bude na větvi napojující Kladruby. Odhadovaná cena při současných nákladech je 550 milionů korun bez daně.

Přípravy obou staveb jsou ale na samém začátku. „Nyní nás čeká například zjišťovací řízení z hlediska životního prostředí,“ upřesnila Hrušková. Termíny jsou tak prozatím jen orientační. Na webu ŘSD je uvedené zahájení prací v roce 2028 a zprovoznění o dva roky později.

Komise dala zelenou

V obdobné fázi je i obchvat Čížkova ležícího už na Vysočině kousek od Pelhřimova. Jeho vybudování schválila centrální komise ministerstva dopravy sice už loni v březnu, zkoumání vlivu stavby na životní prostředí (takzvaná EIA – pozn. red.) bylo zahájeno teprve letos v polovině srpna. S výstavbou se počítá v letech 2029 až 2030.

V Čížkově podle statistiky trvale žije 137 lidí, hlavní tah prochází menší částí obce. Nově by podle záměru měl vést severně od nynější silnice. Měl by být dlouhý jeden a půl kilometru. ŘSD momentálně počítá s náklady do půlmiliardy korun. Podle starosty Petra Hrdličky se o obchvatu v Čížkově mluví už delší čas. K projednávanému návrhu však zatím od obyvatel nemá mnoho ohlasů. „Je to v začátcích,“ uvedl před pár dny.

U Starého Pelhřimova

V přípravě nejdál je obchvat Starého Pelhřimova. I ten by měl být dlouhý přibližně jeden a půl kilometru, pelhřimovskou místní část by měl obkroužit ze severu. Bude ovšem ze zmíněné čtveřice zdaleka nejlevnější, ŘSD počítá s náklady necelých 200 milionů korun.

Jeho stavbu plánuje správce státní silniční sítě zahájit za dva roky společně se západním obchvatem samotného města. Pětikilometrová přeložka silnice 34 za takřka miliardu bude u Starého Pelhřimova začínat kruhovým objezdem s napojením právě na silnici 19.

Modernizaci silnice spojující Pelhřimov s Táborem by uvítali mnozí řidiči, kteří po tomto tahu pravidelně jezdí. Ti si stěžují především na úsek na pomezí obou krajů. Jedním z nich je například Lukáš Strnad. „Část před Chýnovem neodpovídá silnici, po které jezdí tolik aut a má takovou důležitost. Hodilo by se i více předjížděcích pruhů. Často se tam vytvoří kolona za kamionem, který pak nejde kvůli provozu předjet skoro až k dálnici u Tábora,“ potvrdil.