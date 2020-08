Za prodej Součka přiteče do Brodu 43 milionů, klub chce tréninkové centrum

15:29 , aktualizováno 15:29

Nečekaná štědrá finanční injekce co nevidět připutuje na účet havlíčkobrodského FC Slovan. Fotbalový klub dostane 43 milionů korun z prodeje odchovance Tomáše Součka do Anglie. Za tyto peníze chce klub stavět nová hřiště a tréninkové centrum. S městem už jedná, kde by vše mohlo stát.