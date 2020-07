Jak se dělá byznys za miliardy. Agent Paska o přestupu Součka i dalších

West Ham se zachránil v Premier League, takže padl nový rekord české ligy. Prodal jste slávistu Tomáše Součka za 540 milionů.

Byl to vynikající obchod pro Slavii, výhodný pro naši agenturu ISM, skvělý sportovní krok pro Tomáše, ze kterého roste nový kapitán reprezentace, a West Ham našel vůdce. Jsem velmi spokojený, že jde všechno správným směrem.

„Byli jsme v kleštích. Pan Tvrdík vzkázal: Zkusili jsme to a teď se ukažte vy, co umíte.“

Ale nervy to byly, že?

Hlavně na konci ledna, když jsme přiletěli do Londýna a jednali o smlouvě. Slavia chtěla 4 miliony eur za půlroční hostování, 16,2 milionu jako doplatek, pokud se West Ham udrží. Skoro celý den se to táhlo, Suk mezitím prošel zdravotní prohlídkou a v deset večer se připravila konečná smlouva pro Slavii. Volám šéfovi Tvrdíkovi: Posíláme!

Zádrhel?

Do sluchátka se ozvalo: Za chvíli to máte podepsané zpátky. Jenže přišla o půl druhé v noci.