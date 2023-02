V Chotěboři vraždil pětadvacetiletý muž, policii se už doznal

Kriminalisté z Vysočiny už znají totožnost vraha, který minulý týden v pátek na Havlíčkobrodsku zabil třicetiletou ženu z Olomoucka. O pět let mladší pachatel z Chotěboře skončil v rukou policie ještě v pátek v noci, ke svému činu se přiznal a je ve vazbě. Muži hrozí trest vězení od 10 do 18 let vězení.