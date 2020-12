Vítr v Chotěboři vzal střechu úřadu. Lámal větve, padaly stromy

K nedělním 7:00 měli hasiči za posledních 24 hodin 67 zásahů, z toho byla většina kvůli větru, kdy odklízeli popadané stromy. Nejčastěji v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Vyplývá to z přehledu jejich zásahů a informací starosty města.

V první části neděle byla uzavřena silnice z Žirovnice na Pelhřimovsku směrem na Stojčín. Na vozovce bylo několik stromů. Od 14 hodin už je ale průjezdná, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Některé silnice byly kvůli popadaným stromům neprůjezdné i v sobotu.



V první části neděle bylo na Vysočině kvůli následkům větru bez proudu 229 míst v Opatově na Třebíčsku. Poruchu energetici již odstranili. Řekl to mluvčí E.ON Roman Šperňák. V sobotu bylo na Vysočině do odpoledne zhruba 1 200 domácností bez proudu.

Desky se uvolnily

V Chotěboři zasahovali v neděli dopoledne hasiči s plošinou u střechy městského úřadu. „Zrovna děláme rekonstrukci střechy na městském úřadu. Jsou to velké plechové desky. Dvě desky se bohužel uvolnily, protože řemeslníci to neměli zabezpečené. Ale firma přijela a zabezpečila to. Desky nikam do prostoru neulétly, byla to jen technická závada,“ řekl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd (ČSSD).

Hasiči v kraji zasahují průměrně za den pětadvacetkrát. Poslední dva dny mají zásahů až čtyřnásobek, většinu kvůli následkům větru. Nejvíc na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku. „V Krucemburku v sobotu dopoledne upevňovaly dvě jednotky hasičů uvolněnou střešní krytinu na domě v ulici Mikuláše Střely. Upevňovat uvolněné plechy museli hasiči také (v sobotu) po poledni na garáži v ulici Květinová ve Ždírci nad Doubravou,“ sdělila v neděli ráno mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.