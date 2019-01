V Pelhřimovské nemocnici zvonil babybox, byl v něm malý chlapeček

7:11 , aktualizováno 7:11

Do babyboxu v Pelhřimově v pátek před půlnocí někdo odložil zdravého, podle odhadů patnácti až šestnáctiměsíčního chlapce. Váží devět a půl kilo, má šest zubů a dostal jméno Karel Spěváček. Malý Karel je 181. dítětem odloženým do babyboxu v ČR za třináct let jejich existence.