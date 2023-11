Do stávky se na Vysočině zapojí přes sto škol. Takovou účast odbory nepamatují

Odboráři na protest do Prahy vypraví autobusy Strojírenské firmy, dřevaři, vodaři a podniky z mnoha dalších odvětví napříč celým krajem se připojí k pondělní výstražné stávce. „Abych řekl pravdu, v Odborovém svazu Kovo nevím o firmě, která by se k protestům nějakou formou nepřidala, na Vysočině jich stávku podpoří stovky. Pak už bude záležet na každé, jakou formou se přidají,“ řekl Roman Bence, předseda regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů na Vysočině. Někde se zastaví výroba, jinde vydají pouze prohlášení či vyvěsí plakáty, z dalších podniků pojedou autobusy na demonstraci do Prahy. „Například u nás v Boschi plánujeme zastavit některé výrobní linky a do Prahy na demonstraci vypravíme tři autobusy,“ podotkl Bence. Do hlavního města zamíří autobus také z novoměstské společnosti Medin. „Jinou protestní akci neplánujeme. Shodli jsme se, že to bude více vidět, než nějaký plakátek před vrátnicí. Účastnit se má několik desítek lidí,“ uvedl Miloš Brabec, předseda oborů Medinu. Ve žďárském strojírenském podniku Žďas, jenž patří mezi největší zaměstnavatele v kraji, plánují odboráři jenom mítink. „Stávku jako takovou vyhlašovat nechceme, abychom nepoškodili zaměstnavatele. Vedení firmy jsme již s touto formou protestu seznámili, dohodli jsme se na nějakých podmínkách,“ informovala Eva Rosecká, předsedkyně odborů firmy. Setkání začne o tři čtvrtě na dvě před vrátnicí podniku, zaměstnanci si ale musejí účast napracovat. Naproti tomu například řidiči koncernu ICOM transport, jichž je kolem dvanácti set, se stávky nezúčastní. „K nátlakovým akcím Odborového svazu se naši zaměstnanci opět nepřipojili. Naši řidiči stávkovat nebudou. Naši zaměstnanci mají nadprůměrné mzdy a pracovní podmínky, nejmodernější techniku. Mezi vedením a zaměstnanci panuje důvěra. Jsme si vědomi toho, že dluhy zaviněné bývalými politiky bohužel musíme zaplatit všichni,“ okomentovala předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová.