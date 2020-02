Za řetězení smluv a nevyplácení platu vysoudila učitelka na škole miliony

Proč spor neskončil levnějším smírem? Proč nedošlo ve sporu mezi učitelkou Hanou Humpolíkovou a 4. základní školou k mimosoudnímu vyrovnání, jak navrhl před čtyřmi roky i Ústavní soud v srpnu 2016?

Sporem už se několikrát zabýval kontrolní výbor a také zastupitelstvo, naposledy před dvěma týdny. „V podstatě na začátku každého jednání soudce nabízí smírné řešení, ale žalující strana tuto nabídku nepřijímá,“ řekl ředitel školy a zároveň radní za ODS Jaroslav Ptáček. Podpořil jej také předseda školních odborů Miroslav Suk, který na zastupitelstvu vystoupil. „Znám tuto kauzu od začátku. Pan ředitel se choval jako řádný hospodář, nepodlehl vydírání od jedné z bývalých kolegyň,“ řekl učitel. „O smír jsem se na začátku pokoušel. Tvrdě odmítla, má svoji pravdu,“ dodal Suk s tím, že musela vědět, že byla přijata pouze jako zástup. Podle některých aktérů však za natahování sporu může i působení Ptáčka v politice. Radním byl v době, kdy spor začal, stejný post zastává od voleb v roce 2018. Jaromír Brychta, exstarosta a před svým vyloučením Ptáčkův kolega z ODS, nyní opoziční zastupitel za Změnu 2018, však zmínil, že v letech 2013 až 2014 byl ve hře smír, který by město a školu stál „pouze“ 900 tisíc korun. Proč to nedopadlo? „Pan ředitel říkal, že spor vyhraje, a je to jeho rozhodovací pravomoc, která na radu a zastupitelstvo nepatří,“ vzpomíná Brychta. „Neříká se mi to jednoduše, protože s Jardou kamarádíme 40 let, ale tento spor měl do roka ukončit smírem, není možné to táhnout tak dlouho, aby to narostlo do milionů. Jiní ředitelé příspěvkových organizací by takové pochybení neustáli,“ řekl včera Brychta. Po rozhodnutí Ústavního soudu už bylo víceméně jasné, že škola bude platit, otázkou zůstávalo kolik. Podle Aloise Humpolíka vedení města nereagovalo na návrh žalobkyně právě po rozhodnutí Ústavního soudu. Humpolíkovi prý v roce 2017 požadovali částku zhruba ve výši, o které rozhodoval tento týden soud. „Škola by však ušetřila přes milion za úroky z prodlení i na náhradách za řízení,“ tvrdí Humpolík. Vedení města nyní čeká na pravomocný rozsudek. Radní a exstarosta Zdeněk Navrátil (Žďár - Živé město) chce, aby město po vyměření škody požadovalo tyto peníze po státu, protože se škola chovala přesně podle rozhodnutí soudů.