Rolbu musíš nejdřív hezky pohladit, říká muž, který rozmazluje běžkaře

17:32 , aktualizováno 17:32

Odemkne rolbu, nasedne, strčí klíček do zapalování a... stařičký stroj jen pokuckává. Chytne až na několikátý pokus. Když přijde vydatná zima se sněhem, je to pro Josefa Holemáře už víceméně rutina. Bývalý závodník v běhu na lyžích už šestnáct let rozmazluje na Žďársku běžkaře a upravuje jim stopu.