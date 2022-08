Humpolec staví novou školku, řeší tak letitý problém s malou kapacitou

Staveniště si již v závěru července převzala firma ATOS z Ledče nad Sázavou, která bude mít výstavbu mateřinky na starosti.

„Do zimy chtějí mít novou budovu pod střechou, hotovo bude za rok touto dobou. Pokud vše půjde podle plánu, školní rok 2023/2024 už děti zahájí v novém,“ sdělila mluvčí radnice Jana Kudrhaltová.

Stavba školky patří k největším a nejzásadnějším městským investicím tohoto i příštího roku. Na letošek je na ni v rozpočtu vyčleněno 30 milionů korun, dalších 23 milionů by pak mělo do projektu jít v roce nadcházejícím.

„Je to nesmírně důležité pro rozvoj města, neboť očekáváme přírůstek obyvatelstva. Ostatně dochází k němu už nyní. Dostatečná kapacita předškolních zařízení je proto nutností,“ míní starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

V současnosti může městská příspěvková organizace Mateřská škola (MŠ) Humpolec nabídnout zájemcům pro děti maximálně 364 míst. Volit lze mezi třemi pracovišti, jež se nacházejí v ulicích Smetanova, Na Skalce a Na Rybníčku.

Školka musela padesát dětí odmítnout

Takový počet míst však rodičům malých dětí již delší dobu nestačí. „Od svého nástupu do funkce na radnici vnímám, že je kapacita školství v Humpolci nedostatečná,“ uvedla místostarostka Alena Kukrechtová.

Potvrzuje to také Hana Koudelová, ředitelka MŠ Humpolec, jejíž součástí podhradské pracoviště po svém dokončení bude. „U zápisu jsme nepřijali padesát dětí,“ konstatovala s lítostí Koudelová.

Nová školka bude podle ní výjimečná svojí polohou a blízkostí k přírodě, což se odrazí mimo jiné na jejím interiéru a podobě školní zahrady.

„Měly by zde být speciální grafické prvky v městském vizuálu, jako jsou třeba navigační tabule nebo piktogramy pro označení místa v šatně, umývárně, přihrádky v úložném systému. Budou laděné do přírodního prostředí, které se sem hodí. To znamená, že budou obsahovat zvířátka, rostliny, plody a živly,“ přiblížila ředitelka.

Každá ze čtyř tříd bude mít vlastní barvu, čemuž má odpovídat také barevné ladění uvnitř jednotlivých tříd i navigace k nim po budově.

Jedna ze tříd bude určena pro dvouleté děti

Nová pobočka vyjde vstříc také rodičům, kteří by rádi umístili do předškolního vzdělávacího zařízení potomka, jemuž ještě nebyly tři roky. Samostatná „batolecí“ třída pro dvouleté aktuálně v Humpolci nefunguje. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze v případě, že je volná kapacita daného pracoviště.

Právě podhradská mateřinka by ale měla mít pro dvouleté ratolesti místa. „Ze zákona se přijímají děti od tří let. Vidíme však, že se zejména z důvodu nutnosti návratu do práce zvyšuje zájem rodičů umístit do školky i mladší děti,“ zdůvodnila krok místostarostka.

Novinkou bude i prostor pro setkávání všech pedagogických pracovníků mateřské školy. „Paní ředitelka zde bude mít důstojnou kancelář pro jednání s rodiči i pro porady s učitelkami, kde mohou řešit přípravy týmu. To doposud chybělo,“ konstatovala Alena Kukrechtová s tím, že v budoucnu se do Podhradu přesune rovněž ředitelství, které nyní sídlí na pracovišti v ulici Smetanova.

Vznik školky v lokalitě Podhrad přinese do města i nová pracovní místa. „Předpokládá se, že chod nově vzniklého pracoviště zabezpečí dvanáct pedagogických i nepedagogických zaměstnanců,“ dodala Kudrhaltová.