Kvůli výměně semaforů v Pelhřimově vznikne další provizorní kruhový objezd

Světelná signalizace na jedné z nejfrekventovanějších pelhřimovských křižovatek je již zastaralá a je ve špatném technickém stavu.

Práce na výměně začaly již v minulých dnech výkopovými pracemi na přilehlých chodnících. Chodcům je umožněn průchod jen na určených místech staveniště.

„Vzhledem k podobě křižovatky nebudou semafory během rekonstrukce nahrazeny provizorními, ale budou vypnuté. Po dobu stavby se totiž křižovatka změní na provizorní kruhový objezd, který bude vybudován 21. až 22. srpna,“ popsala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.



Kruhový objezd bude vznikat o nacházejícím víkendu. Tento režim potrvá až do konce výměny semaforů. Radnice očekává, že to bude až do konce září. „ Po dokončení oprav se dopravní režim vrátí do původní podoby,“ dodala mluvčí.

Díky modernizaci budou semafory doplněny o chodecká tlačítka a videodetektory. Dojde také k bezdrátovému propojení s křižovatkou ulic Humpolecká a Slovanského bratrství.

Provizorní kruhový objezd se zdá být v Pelhřimově v případě rekonstrukce světelné signalizace oblíbeným řešením. Toto řešení radnice použila už loni na podzim, když se semafory měnily na hlavní křižovatce pod nemocnicí. Tam ale toto řešení působilo velké zmatky.

Semafory v tomto týdnu vyměňují i v Havlíčkově Brodě na křižovatce ulic Masarykova a Havlíčkova. Tam je dopravní režim řešen jinak. Nevznikl kruhový objezd, ale bylo zakázáno jakékoliv levé odbočení i průjezd křižovatkou rovně z vedlejší do vedlejší.