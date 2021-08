Semafory fungovaly jen silou vůle, výměna zkomplikuje dopravu v Brodě

Semafory na křižovatce u obchodního domu Alej jsou nejstarší v celém městě. Pocházejí z roku 1998 a v provozu se je poslední dobou daří udržovat spíše už jen silou vůle a nezměrného úsilí města a firmy AŽD, která se o světla stará.



„Čím dál častější jsou poruchy, a co je horší, už není snadné v takovém případě sehnat náhradní díly. Signalizace je technicky i morálně zastaralá a nutně potřebuje výměnu,“ vysvětlil vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno.

Na křižovatce už se zhruba dva týdny pracuje. Dodavatelská firma zatím prováděla víceméně přípravné práce. Dokončené jsou výkopy, přes které chodci chodí po lávkách. To nejhorší ale přichází právě dnes.

Od pondělí se omezení „dočkali“ i řidiči. Semafory se začnou sundávat a frekventovaná křižovatka není světly řízená.

Z toho důvodu je po celý pracovní týden zakázáno v křižovatce jakékoliv levé odbočení. A není ani možné projet jí rovně z vedlejší na vedlejší, tedy z Havlíčkovy ulice pod Alejí rovně k nemocnici.



V hustém provozu by odbočit vlevo nešlo

„Při vypnutí semaforů by zde vznikaly velké problémy. Při provozu, jaký v Masarykově ulici je, by se tvořily velmi dlouhé kolony a docházelo by k nebezpečným situacím. Proto jsme se rozhodli maximálně upřednostnit průjezd po hlavní ulici a umožnit pouze odbočení vpravo,“ vysvětluje Stehno.

Věc je složitější v tom, že křižovatkou projíždí hned několik linek městské hromadné dopravy. A i autobusy tu při cestě od Perknova do centra města potřebují z Havlíčkovy ulice odbočit vlevo.

Ode dneška i ony jezdí po objízdné trase. „Od pondělí do pátku včetně je dočasně zrušena zastávka Nemocnice ve směru z Perknova na dopravní terminál. Náhradní zastávka pro linky 1 a 11 je zřízena v ulici Stamicova těsně za křižovatkou s ulicí Havlíčkova, asi třicet metrů od původní zastávky,“ popisuje mluvčí radnice Alena Doležalová.

Autobusy tak z Havlíčkovy ulice odbočují vpravo, Stamicovou ulicí projedou na Ledečskou a teprve z ní odbočují na semaforech vlevo do Masarykovy ulice. Dá se očekávat, že na této křižovatce se budou po celý týden tvořit kolony, a proto bude docházet ke zpožděním.

Autobusy projíždějí i areálem nemocnice

U linky číslo 2 proto technické služby, jež MHD v Brodě provozují, přišly s jiným nápadem. Autobusy na cestě od Perknova do města mají po celý pracovní týden výjimečně projíždět areálem nemocnice po Husově ulici. Tam také je náhradní zastávka. Na Masarykovu se napojují u zdravotnické školy. „Je to právě z důvodu, aby u této linky nedocházelo k tak velkým zpožděním,“ vysvětluje Doležalová.

O průjezd linek MHD areálem nemocnice stojí radnice už dlouho. Vedení zdravotnického zařízení to ovšem stejně dlouho odmítá.



„Současná vysoká koncentrace osob a vozidel na hlavní komunikaci v nemocnici to neumožňuje. Postupným začleňováním organizací s návazností na nemocnici do areálu se tu provoz značně zvýšil,“ vysvětloval už dříve provozně-technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Nyní půjde ale jen o necelou dvacítku spojů denně, jeden pracovní týden a pouze v jednom směru. Linek směřujících z centra města na Perknov se totiž žádné změny týkat nebudou. Na své původní trasy se autobusy MHD vrátí v sobotu.

Podle Stehna je ale pravděpodobné, že výměna semaforů proběhne rychleji. „Je možné, že bude hotovo třeba už ve středu nebo ve čtvrtek, počítali jsme i s určitou rezervou,“ pravil. Omezení na křižovatce by tak skončila dřív, MHD se ale do původních tras má vrátit až v sobotu.

Dopravních omezení ve městě je několik

Že budou křižovatku řídit nové semafory, řidiči na první pohled nijak nepoznají. Světla budou časována stejně, totožné bude i pořadí zelené na jednotlivých větvích křižovatky. „Semafory jsou zařazené do zelené vlny, tam nelze nic nastavit jinak,“ konstatoval Martin Stehno.

Omezení na jedné z nejdůležitějších křižovatek v Brodě se přidá k dalším omezením, jež ve městě už nyní platí. Až do konce listopadu je kvůli kompletní rekonstrukci uzavřena ulice Vrchlického.

Do 30. září nemohou obyvatelé využít parkoviště pod Ledečskou ulicí, které se rovněž přestavuje.

Ve čtvrtek se začalo s opravou Zahradnického ulice, měsíc je uzavřena její horní část, do poloviny října se uzavírka přesune do spodní části. A rovněž ode dneška až do konce října jsou uzavřeny ulice Želivského a Trocnovská, kde se bude dělat nový povrch včetně chodníků.