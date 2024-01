Dva měsíce v provizoriu a investice do centra města. To je rozpočet Světlé

Hospodařit s jednou dvanáctinou loňského rozpočtu měsíčně musí městské organizace. Sportovní kluby a oddíly, jež město dotuje a které hrají i přes zimu, musí žádat radnici o půjčku. A samotný úřad pak musí v lednu nakládat s deseti procenty rozpočtu roku 2023.

Taková omezení vyplývají z rozpočtového provizoria. Ve Světlé nad Sázavou jsou na to ale zvyklí už mnoho let. Každoročně schvalují rozpočet až v únoru a první týdny roku tráví v provizoriu. To sice přináší jmenovaná omezení, v únoru už ale dokážou úředníci rozpočet sestavit mnohem přesněji.

Dopředu však město zná objem investic. Ty by letos měly lehce přesáhnout 75 milionů korun. Celkem si radnice naplánovala téměř padesátku různých investičních akcí.

Tou největší bude dokončení revitalizace prostoru za městským úřadem a kostelem směrem do Pěšinek. Letos by měla přijít na 21 milionů korun. „Součástí jsou opravy uliček, budování opěrných stěn, nové povrchy a uspořádání prostranství. V investici je zahrnuto i zřízení nového výstupu z podzemí,“ popsal starosta Aubrecht.

Práce začaly už v loňském roce, letos by měly být dokončeny. Nyní je hotovo třeba položení nových inženýrských sítí, ale i některé opěrné zdi a dláždění v ulicích za městským úřadem či před budovou Kytice. Vše má být dokončeno do podzimu.

Nákup zdravotního střediska

Dvacet milionů vydá radnice za nákup obchodního podílu, aktivit a nemovitého majetku společnosti Vital. Ta ve Světlé zajišťuje lékařskou péči a chod zdravotního střediska.

„Majitelé už jsou v penzijním věku a nemají pokračovatele. Navíc začíná být chod ordinací nad jejich možnosti. Chceme tím obyvatelům zajistit lékařskou péči i v následujících letech,“ vysvětlil starosta.

Třetí nejvyšší investicí je oprava interiérů společenského domu. I ta už začala loni. Letos zhotovitelská firma obnoví vstup do kina, opraví část foyer i schodiště vedoucího na balkon. Opravu čekají i promítací a technické místnosti a toalety. To vše za pět milionů.

Naprostou většinou dalších investic už jsou víceméně drobnosti maximálně za stovky tisíc korun. Snad jednou z mála výjimek je nové veřejné osvětlení v místní části Mrzkovice za více než tři miliony korun nebo rekonstrukce výtahu v domově pro seniory za jeden a čtvrt milionu.