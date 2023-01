Obnova brodské Staré radnice nabírá zpoždění, firma byla podezřele levná

„Snad to bude znamenat pouze zdržení v řádech týdnů a nepůjde o nic vážnějšího. Nechtěli bychom to příliš protahovat, rádi bychom zakázku měli celou hotovou ještě letos,“ řekl brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Důvodem zrušení tendru byl přílišný rozdíl mezi nejlevnější nabídkou a těmi ostatními. Ta, která vycházela nejlépe, byla až podezřele nízká. „Druhá nejnižší cena byla oproti té nejlevnější dvojnásobná,“ porovnal Honzárek.

Město tak v souladu se zákonem žádalo nejlevnějšího uchazeče, aby tak nízké podání vysvětlil a cenu garantoval. Firma však na výzvu nereagovala. Vedení radnice tak nezbylo nic jiného než soutěž zrušit a s drobně upravenými zadávacími podmínkami vyhlásit znovu.

„Je to pro nás velmi významná investice, Stará radnice je prestižní stavba. Chceme, aby skutečně vše bylo v pořádku a proběhlo hladce. Než se později dostat do problémů raději jsme zvolili menší zdržení,“ vysvětlil místostarosta.

V přízemí informační centrum, v patře sály

Stará radnice je největší budovou na Havlíčkově náměstí. Renesanční stavba, která vznikla spojením dvou původních gotických domů, pochází ze 17. století. Poslední desítky let až do konce roku 2020 její většinu obývala krajská knihovna. Právě prostory, jež tato instituce opustila, by měly projít kompletní obnovou a proměnou.

V přízemí získá velkorysý prostor nové turistické informační centrum. To se sem přesune z vestibulu Nové radnice. K dispozici nebude mít jen kanceláře a recepci, ale také menší výstavní sálky. Určené budou pro komornější výstavy, expozice různých spolků, zmínku o historii města či upoutávky na brodské pamětihodnosti a kulturní akce.

V patře pak budou vytvořeny dva větší sály. Jeden by primárně měl sloužit pro schůze a aktivity místních spolků. Druhý s kapacitou kolem sta míst bude určen pro menší kulturní akce, přednášky či literární pořady.

„Celý prostor chceme koncipovat tak, aby v případě větších akcí mohly jejich účastníkům sloužit všechny tři sály v patře – tedy oba nové, v prostorách po knihovně, i stávající společenský sál – jako jeden celek,“ přiblížil Honzárek.

Diskutované bylo proražení šachty na výtah

Dispozičně by se interiéry v patře výrazně měnit neměly. Pouze bude v jednom ze sálů zvýšen strop, který byl před desítkami let uměle zhruba o metr snížen. Zároveň dojde k propojení nového sálu s jevištěm současného společenského sálu. Při koncertech, vystoupeních a společenských akcích totiž citelně chybí samostatný vstup přímo na pódium.

Upraveno má být rovněž schodiště, které vede z přízemí do patra. Už nebude obsahovat plošinu pro vozíčkáře. Ti budou mít k dispozici nově vybudovaný výtah. Proražení šachty mezi oběma patry v historické budově bylo jedním z nejdiskutovanějších bodů projektu. Shodnout se na něm museli stavebníci, investor i památkáři.

Obnoven bude rovněž bývalý průjezd do zadního traktu. Ten se nachází na průčelí zcela vlevo při pohledu z náměstí. Zdejší těžká zelená vrata, nad nimiž je posazen reliéf městského znaku, zůstávala v posledních desetiletích trvale zavřená.

Náklady na rekonstrukci prostor po krajské knihovně se odhadují přibližně na 30 milionů korun. Město bylo připraveno je uhradit samo. Nyní se ale objevila možnost požádat o státní dotaci na budování turistických informačních center. „Náhodou se nyní výzva objevila, tak to zkusíme. Do oprav bychom se ale pustili i bez ní,“ poznamenal Honzárek.

Vedení města si počkalo. Může se to vyplatit

Pokud brodská radnice s žádostí uspěje, potvrdí se, jak prozřetelné bylo minulé vedení města. Loni v létě totiž o urychlení zahájení rekonstrukce neúspěšně žádal kulturní výbor.

„Na náměstí nám stojí nevyužitá luxusní budova. Projekt na její opravu je připraven. Místo toho přicházíme o úspory vinou vysoké inflace. Vhodnější by bylo vložit peníze do investic. Navrhujeme proto urychlené zahájení stavebních prací,“ navrhoval na červnovém jednání zastupitelstva předseda výboru Jan Schwarz (SNK - Broďáci).

„Podle našich informací se připravuje na únor vypsání dotačního titulu, z něhož bychom část peněz na obnovu budovy mohli čerpat,“ vysvětloval tehdejší starosta Jan Tecl (ODS) s tím, že obnova Staré radnice byla na rok 2023 už dříve zařazena do plánu obnovy majetku.

Stará radnice podstoupila velkou rekonstrukci poměrně nedávno, mezi lety 2012 až 2017. V několika etapách ji vedení města nechalo obnovit od historických sklepů až po půdu. Prokoukl zejména společenský sál, vznikly i nové výstavní prostory v patře a foyer. Práce tehdy přišly na zhruba 60 milionů korun. Prostor, v nichž sídlila knihovna, se však nedotkly.