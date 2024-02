Ptačí chřipka zasáhla i chov cenných slepic, hledá se výjimka z utracení

V obou chovech se hrozba týká zhruba 70 tisíc kusů drůbeže, z toho 13 tisíc slepic se řadí mezi genetické rezervy. A právě kvůli nim se nyní hledá možnost výjimky z likvidace.

„Pokud nesou označení genetické rezervy, znamená to, že to jsou pro stát významná či vzácná plemena. U nich evropská legislativa umožňuje i v případě, že tam objeví ohnisko nákazy, vyjmutí z utrácení,“ potvrdil informaci mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Určité zkušenosti s takovým případem už na SVS z minulosti mají. Výjimky využili před několika lety u plemene česká husa na jihu Čech.

„Umožnila se mimořádná vakcinace, hejno se sledovalo a průběžně testovalo,“ připomněl Majer. „A o to samé se teď chceme pokusit i ve Vanči,“ dodal.

Čeká se na potvrzení z laboratoře

Záležet však bude na výsledcích vzorků.

„Odeslali jsme je do Národní referenční laboratoře. Uvidíme, zda se tam nákaza potvrdí či ne. Pokud by se potvrdilo, že je ptačí chřipka v obou halách, tedy i v té, kde se nachází nosnice označené jako genetické rezervy, muselo by se utratit všechno,“ uvedl mluvčí SVS. „Očekávám, že výsledky z laboratoře by mohly být možná ještě dnes.“

Naději na záchranu alespoň 13 tisíc nosnic dává i fakt, že k žádnému hromadnému úhynu ani na jednom z testovaných míst nedošlo. Vzorky se odebíraly v rámci monitoringu a vzhledem k tomu, že se nachází v pásmu předchozího ohniska nákazy ve Valdíkově.

Na obou hospodářstvích – ve Vanči a Častoticích byla každopádně přijata předběžná opatření a s utrácením slepic by se tam v případě potřeby mělo začít zítra.

„V návaznosti na změnu nákazové situace budou rozšířena ochranná pásma okolo chovů a v nich vyhlášená mimořádná veterinární opatření,“ dodal Majer.