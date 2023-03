Na zanedbané samotě se tísní 130 psů v nuzných podmínkách, majitelka mlčí

Podezření na nelegální množírnu psů pojali ochránci přírody z projektu Blesk tlapky. V první polovině února stavení navštívili a vzápětí podali podnět k šetření na příslušné úřady.

Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) pracují na důkladné kontrole chovu. Ta ještě nebyla uzavřena, podle zástupce mluvčího SVS Petra Majera se tak nejspíš stane během několika následujících týdnů.

„Nicméně mohu potvrdit, že bylo konstatováno jak porušení veterinárního zákona, tak zákona na ochranu zvířat proti týrání. Konkrétně se chov zvířat děje v nevhodných podmínkách,“ uvedl Majer.

Dle odhadu veterinářů majitelka ve stavení chová přibližně 130 psů. Spousta jich je umístěna v na pohled chatrných dřevěných kotcích. Běhají ve svých výkalech, psi jsou zde drženi i v mrazech, část z nich jsou malá štěňata. Na pohled vypadá celý dvůr značně zanedbaně, všude se povaluje spousta harampádí.

Dvůr je obestavěn staveními. I v nich jsou psi. Za jedním z oken je vidět zavřená místnost se starou pohovkou. Bez jakéhokoliv zájmu a zjevně i péče po ní při návštěvě reportérů MF DNES skákalo množství dalších psů. Povětšinou se jedná o špice, kolie, čivavy, krysaříky, velškorgi či pomeraniany.

Psi údajně mají mířit do výkupu do Německa

„Pro porušení veterinárního zákona povede správní řízení s chovatelem napřímo Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, porušení zákona na ochranu zvířat bude předáno ke správnímu řízení na příslušnou obec s rozšířenou působností,“ doplnil Petr Majer.

Jak dodal, případ je pro kontrolory velmi náročný kvůli velkému počtu psů. Veterináři mluví zhruba o 130 kusech, ochránci zvířat jejich počet na statku v únoru odhadovali až na dvě stovky. Podle nich se majitelka části chovu od té doby zbavila. Údajně by psy měla prodávat do výkupu do Německa.

Usedlost se nachází přibližně jeden a půl kilometru západně od Útěchovic. Jedná se o samotu v lese. Štěkot psů je slyšet už z dálky, přímo do vsi ale nedoléhá. Někteří místní o chovu vědí, nicméně hlukem nebo zápachem je nijak neruší.

„Vím, že paní chová větší množství psů. Trochu se tu o množírně spekulovalo, chovatelku už řešila i obec. Ale že by nás to tu nějak obtěžovalo, to ne. Ta samota je poměrně daleko,“ řekla jedna z obyvatelek obce, kterou reportéři potkali ve vsi v pátek ráno.

Obci nic neplatí a užívá její pozemky

Starosta Útěchovic Otakar Pejša potvrdil, že se obec o chovatelku skutečně už delší dobu zajímá. „Čekáme na výsledek šetření veteriny a úřadů, pak se k tomu nějak postavíme. Nemáme ale dost kompetencí nějak zakročit,“ řekl.

Podle Pejši není jednání s majitelkou chovu jednoduché. „Není to občanka naší obce, za psy nám paní neplatí žádné poplatky. Naopak ještě bez povolení užívá naše obecní pozemky. Je to s ní těžké, ani na dvůr nás nepustí,“ pronesl.

Podle ochránců zvířat chovatelka nemá platné živnostenské oprávnění, ani řádně registrovanou chovnou stanici. Při kontrole veterinářů neměla v pořádku ani další potřebné doklady, očkovací průkazy nebo čipy.

S majitelkou neměli reportéři možnost osobně mluvit. Ač před stavením stála dvě starší auta – s libereckou a ostravskou registrační značkou – při jejich návštěvě buď nebyla doma, nebo na volání nereagovala a z domu nevyšla.