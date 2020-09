Obec trpí kvůli chovatelce a smečce psů. Je to množírna, tvrdí místní

„Byly tu už případy, kdy psi utekli nebo se porvali a pokousali. Lidé se jich bojí, měli jsme třeba situace, že psi o váze kolem padesáti kilo stáli na zděném plotě dva metry vysokém, který je blízko komunikace, kudy chodí občané, a v podstatě je měl kolemjdoucí nad hlavou. Jen odvážlivec si dovolil projít kolem,“ popsal račický starosta Jiří Rosický.



Sám žije v ženině sousedství, tudíž má s jejími psy bohaté zkušenosti. I s puchem, jenž se podle jeho slov často line od domu až na náves.

Kolik psů žena má, nikdo neví. Místní poplatky podle starosty hradí, ale otázkou je, zda za všechna zvířata. „My si tento stav nemáme jak ověřit, dovnitř nás nepustí a myslím, že málokdo by si troufl na dvůr vstupovat,“ konstatoval Rosický.

Potíže vnímají i další obyvatelé. „Psi jsou dost slyšet a někdy nejde jen o štěkot, ale různé zvuky rvaček, což není moc příjemné,“ popsal jeden z místních.

Dotaz, zda žena své svěřence venčí, mu přišel absurdní. „Po obci rozhodně ne, maximálně se vyvenčí sami, když občas utečou,“ dodal muž.

Myslíte tu množírnu? vědí lidé hned, o koho jde

K osloveným lidem z okrajových částí vsi sice zápach ani štěkot nedoléhá, většina z nich ale ví, o jaké obydlí jde. „Myslíte tu množírnu?“ reagoval jeden z obyvatel na dotaz redaktorů MF DNES.

Bývalá zootechnička není totiž v oblasti čilého chovu psů nováček. Její jméno je známo veterinární správě, úřadům, policii, médiím i organizacím brojícím proti množírnám.

Už v roce 2008 měla žena potíže v jihočeském Jarošově nad Nežárkou. Tehdy žila se smečkou asi osmdesáti zvířat v bývalém statku. Zanedbaní psi živořili ve špatných podmínkách a chov tehdy zrušila veterinární správa.



Žena se pak stěhovala do Bělčovic u Dačic a Zachotína na Pelhřimovsku, kde v chovu pokračovala. Že by provozovala množírnu a psy měla „na kšeft“, vždy popírala.

Za štěně se svrabem a blechami platila devět tisíc

Jinak ale hovoří mladá žena, jež si štěně od chovatelky letos v létě pořídila. „Přišla jsem na ni náhodou, když jsem hledala bordeauxskou dogu a ona zrovna inzerovala. Zavolala jsem tedy na inzerát a s paní Bártů se domluvila, že přijedu do Račic,“ popsala Zdeňka Voláková.

Chovatelka měla podle jejího vyprávění na dvorku asi devět psů a několik štěňat.

„Štěňata byla velmi bázlivá, nesocializovaná. Jedna fenečka za mnou nakonec přišla a tehdy - ve své naivitě - jsem to vzala tak, že si mě vybrala,“ pověděla žena, jež za štěně bez smlouvy a faktury zaplatila devět tisíc korun. A viděla i jeho údajnou matku, osmiletou fenu, což je v případě dogy již věk blížící se dožití. Chovatelka prý ženě tvrdila, že ji zachránila už březí.

Problémy chovatelka měla už před 12 lety Chovatelku Zdenu Bártů měli veterináři v hledáčku už před zhruba dvanácti lety, kdy žila v Jarošově nad Nežárkou na jihu Čech. Tam v někdejším zemědělském stavení chovala desítky psů, kteří žili ve velmi špatných podmínkách, často ve vlastních výkalech. A když uhynuli, skončili v žumpě v areálu objektu. Podivný chov tehdy zrušila veterinární správa, která psy chovatelce zabavila. Zdena Bártů se pak porůznu stěhovala - do opuštěného vepřína v Zachotíně na Pelhřimovsku či bývalého teletníku v Bělčovicích u Dačic. Vždy tam chovala desítky zvířat. V Bělčovicích v roce 2013 zasáhl dačický městský úřad spolu s veterinární správou. Zvířata tehdy žila na malém prostoru ve smečce o 78 psech. Bártů dostala pokutu a podařilo se ji donutit, aby zvířata darovala. Psi skončili v různých útulcích a azylech. Před několika lety se žena usídlila právě v Račicích na Třebíčsku. Zdena Bártů začala s chovem po převratu, kdy opustila práci zootechničky. Ze začátku se psy objížděla výstavy a získala i několik ocenění. Založila také chovatelskou stanici Hlinecký svah.

U štěněte pojmenovaného Gája posléze nová majitelka zjistila blechy, škrkavky a svrab. A později se ukázalo, že to nebudou jediné neduhy. Fena měla záchvaty podobné epileptickým.

„Začalo to jednou nad ránem a během pár hodin, než otevřeli veterinární kliniku v Hlinsku, prodělala tři,“ vzpomíná mladá žena.

Podle veterinární zprávy z letošního 31. července ze zmíněné kliniky měla fena v ordinaci po odpojení z infuze záchvaty ještě další dva.

„I odběry krve a z trusu dopadly mizerně. Bylo mi sděleno, že nejlepší, co mohu udělat, je vrátit psa zpět,“ uvedla Voláková. To učinila, přičemž se s Bártů dost pohádala.

Když odjížděla, oslovil ženu prý jeden ze sousedů chovatelky, aby ji varoval před koupí štěněte. Stejné varování ostatně dostal i fotograf MF DNES, jenž se kolem domku Zdeny Bártů pohyboval.

„Pán tvrdil, že je to množírna. Pořád jsem pak měla před očima ten zaneřáděný dvorek a uvědomila si, jaký život tam Gáju čeká. Rozhodla jsem se ji získat zpět,“ popsala žena.

To se jí podařilo, ale vzhledem k napjatým vztahům s chovatelkou jen s pomocí přátel. „Ti nakonec na Gáju dostali i slevu,“ konstatovala Voláková.

Přiznává, že pořízením zvířete bez dokladů riskovala. „Bohužel mě nenapadlo, že by to mohl být problém, i dva psy, co jsem si kupovala v minulosti - kanárskou dogu a cane corso - jsem měla bez papírů,“ uzavírá žena.

Voláková věří, že se Bártů podaří dohnat před soud a ozvou se případně i další lidé, již s ní mají neblahou zkušenost.

Kontrola veteriny žádná pochybení nezjistila

Bártů totiž v případě jejího chovu v Račicích nic závadného v přístupu ke psům prokázáno nebylo; poslední kontrola veterinárních inspektorů proběhla letos 12. srpna.

„Nebylo zjištěno porušení legislativních podmínek a požadavků vyplývajících z veterinárního zákona ani zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ sdělil Petr Majer, zástupce mluvčího Státní veterinární správy.

Stejně dopadla i loňská návštěva, inspektoři zjistili „jen“ porušení veterinárního zákona, kdy žena neoznámila chov pěti a více fen, za což dostala pokutu.

Při letošní kontrole bylo u chovatelky podle Majera napočítáno 11 psů, z toho tři štěňata; šlo o plemena bordeauxská doga, bullteriér, šeltie, kavalír king charles španěl a pudl. Podle závěrů kontroly byla zvířata v dobrém výživovém stavu, očkovaná, čipovaná.

Chovatelka: Dejte mi pokoj, nebo udělám zle já vám

Ostatně s tím, že by byli psi podvyživení, neměla Bártů potíže ani dříve. „Když jsme tam tehdy (v roce 2013 - pozn. red.) přišli, žilo v tmavé díře v jedné smečce 78 psů. Byli dobře živení, ale psychicky na tom byli špatně. Nebyli vůbec socializovaní. Měli blechy a svrab,“ řekl v roce 2014 tehdejší vedoucí dačického odboru životního prostředí Jiří Müller o zásahu v Bělčovicích.

Také Zdeňka Voláková uznala, že když Gáju získala od Bártů zpět, bylo vidět, že za ty týdny přibrala. „Jinak byla ale úplně apatická, jako bez života. Také šlo znát, že není zvyklá na pohyb,“ přiblížila žena.

Vedení obce se neutěšený stav snaží dlouhodobě řešit s úřady i policií. „Ta je ochotná vzniklé situace řešit, ale nemá zákonné prostředky na soukromém pozemku a ještě bez majitelky operovat. A na ohlášené kontroly se žena může připravit, takže se těžko přijde na něco závadného,“ míní starosta.



Policie přímo račický případ konkrétně nekomentovala. „V současné době prošetřujeme na Třebíčsku případ, který se týká oznámeného podezření na problematický chov psů. Nyní k němu ale není možné poskytovat bližší informace,“ uvedla Jana Kroutilová, komisařka Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Sama Bártů se po kontaktování redaktory MF DNES odmítla k situaci blíže vyjádřit. „Dejte mi pokoj, nebo udělám zle já vám,“ křičela žena a přidala vulgarity. Muž, jenž byl v tu dobu u ní na dvoře přítomen, však na dotaz, zda žena psy prodává, reagoval, že ne.

Telefonní číslo uvedené ještě na konci týdne u červencového inzerátu, jenž nabízel štěňata bordeauxské dogy na Třebíčsku na serveru Annonce, však podle Zdeňky Volákové souhlasí s číslem, prostřednictvím nějž s chovatelkou při koupi Gáji komunikovala. I starosta Rosický potvrdil, že u domku často zastavují cizí auta.

„Zda chová zvířata na prodej, to nemůžeme potvrdit. Ale jeví se to tak,“ dodal Rosický.