Peníze tajemného dárce čekaly roky, než se dostaly tam, kam zřejmě měly

Když na počátku roku 2021 otevírala poštovní schránku Aneta Strachotová, vedoucí světelského nízkoprahového centra eNCéčko, zažila šok. „Šla jsem vybrat poštu a k mému velkému překvapení jsem našla obálku s hotovostí,“ popisovala tehdy.

Až nyní, po více než třech letech, se peníze mohly dostat k Oblastní charitě Havlíčkův Brod, která světelské zařízení provozuje. Světelští radní rozhodli, že obnos charitě skutečně věnují. Podle zákona nemohli postupovat o mnoho jinak a rychleji.

Zástupci centra eNCéčko totiž peníze, které kdosi do schránky vložil, museli odevzdat policii. Obálka nebyla označená, nebyl v ní ani žádný vzkaz, jak s hotovostí naložit a pro koho je vlastně určena.

„Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, za jakým účelem a komu byla finanční hotovost určena, bylo třeba se řídit občanským zákoníkem a s financemi nakládat jako s nálezem,“ vysvětlila nyní mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

Během tří let se o peníze nikdo nepřihlásil

Hotovost tudíž lidé z eNCéčka odevzdali na služebnu obvodního oddělení ve Světlé. Policisté ji po zaevidování předali i s obálkou městskému úřadu, kde skončila v trezoru oddělení ztrát a nálezů.

„Můžeme peníze tři roky schraňovat a během té doby se dárce musí ohlásit. Pokud se tak nestane, po třech letech propadnou do městského rozpočtu,“ popsala v lednu 2021 úřední postup Sedláková.

Dárce nebo ten, kdo si myslel, že má na peníze právo, se do tří let mohl osobně dostavit na světelský městský úřad a o hotovost požádat. Musel by při tom prokázat, že má na peníze skutečně nárok. Nikdo takový se neobjevil.

„Jelikož se i přes zveřejněné výzvy nepřihlásila osoba, která obálku do schránky vhodila, stalo se město Světlá nad Sázavou po třech letech od nálezu vlastníkem nalezené věci,“ konstatovala mluvčí městského úřadu.

Radní obratem schválili charitě dar

Radní to ovšem tak nenechali. Domnívali se, že se skutečně jednalo o dar pro zařízení charity, byť nebyl nikterak označen. Peníze tedy přijali, obratem ale charitě schválili dar ve stejné výši, tedy 20 tisíc korun.

Podle ředitelky oblastní charity Veroniky Vašíčkové zůstanou peníze ve Světlé. Půl na půl si je rozdělí eNCéčko a Mateřské centrum Rolnička, jež působí na stejné adrese.

„Deset tisíc korun je pro obě zařízení poměrně významná částka. Nakoupíme za ně stolní a počítačové hry a další potřeby pro volnočasové aktivity a rozvoj dětí,“ sdělila.

„Za peníze jsme velice rádi a neznámému dárci bychom alespoň takto chtěli z celého srdce poděkovat,“ dodala ředitelka havlíčkobrodské charity.

I Brod usiluje, aby peníze zůstaly charitě

Podobná obálka s hotovostí se koncem ledna 2021 objevila i ve schránce Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. I v ní byla suma ve výši dvaceti tisíc korun v hotovosti.

„Dvanáctého května 2021 byla hotovost předána na depozitní účet města, po uplynutí tří let přejde do jeho majetku. Budeme usilovat o to, aby se peníze vrátily tam, kde byly nalezeny, tedy Oblastní charitě Havlíčkův Brod,“ vzkázala mluvčí radnice Alena Doležalová.