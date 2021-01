Charita musela odevzdat obálky s desetitisíci korunami. Chyběl dárcův vzkaz

Jednu z obálek ukrývala poštovní schránka nízkoprahového centra pro děti a mládež eNCéčko ve Světlé nad Sázavou, které charita provozuje.

„Šla jsem vybrat poštu a k mému velkému překvapení jsem našla obálku s hotovostí,“ popisuje vedoucí eNCéčka Aneta Strachotová.

Problém byl, že nalezená obálka obsahovala pouze peníze. „V obálce bohužel nebyl žádný vzkaz, který by objasnil, za jakým účelem dotyčný hotovost do schránky vložil. V takovém případě peníze přijmout nemůžeme,“ upřesňuje ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová.

Nalezenou hotovost tedy Strachotová odnesla na policejní služebnu, odkud ji následně předali městu.

„Nevíme, kdo a za jakým účelem peníze do schránky vložil. Nikdo neví, zda byly určené pro charitu nebo pro mateřské centrum, které sídlí ve stejné budově a nemá svou vlastní schránku. Peníze jsou nyní v trezoru na městském úřadě,“ uvedla mluvčí radnice ve Světlé nad Sázavou Blanka Sedláková.

Dodala, že úředníci musejí postupovat podle občanského zákoníku. „Můžeme peníze tři roky schraňovat a během té doby se dárce musí ohlásit. Pokud se tak nestane, po třech letech propadnou do městského rozpočtu,“ přiblížila Sedláková.

Dárce musí osobně na úřad, jinak peníze propadnou

Pokud někdo chtěl charitu uskutečně obdarovat, měl podle ní do obálky přidat i lístek, kde by uvedl, že jde o dar.



„Takto se dárce musí osobně dostavit na městský úřad a podepsat formulář. Jestliže chce zůstat v anonymitě, jsme schopni mu ji zaručit. Ale na úřad opravdu musí osobně, poslat e-mail nebo zatelefonovat nestačí,“ vysvětluje Sedláková.



„Věříme, že dárce tak učiní. Byla by škoda, aby takový obnos propadl a nedošel tam, kam byl nejspíš směřován,“ dodala.



Druhá obálka s penězi překvapila vedoucí Charitního domova v Havlíčkově Brodě.



„Při kontrole poštovní schránky jsem narazila na neoznačenou obálku, ve které se ukrývaly řádově desítky tisíc korun,“ uvádí vedoucí Charitního domova pro matky s dětmi Adéla Bělunková.

Ani v tomto případě si charita nemohla peníze ponechat, a tak putovaly na Městský úřad v Havlíčkově Brodě.

„Dne 25. ledna jsme přijali od paní Bělunkové obálku s větší hotovostí. Peníze byly prozatím uloženy v trezoru na oddělení Ztrát a nálezů Městského úřadu Havlíčkův Brod. Pokud se do tří let nepřihlásí jejich majitel, hotovost se stane majetkem města,“ potvrdila mluvčí radnice v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová.

„Pokud se opravdu jedná o dary, hřeje mě u srdce, že i v této době myslí lidé na druhé a dárci patří velké poděkování. V případě, že by se ozval a upřesnil, za jakým účelem peníze do schránek vložil, mohly by pomoci tam, kde to původně zamýšlel,“ doplňuje ředitelka charity Tomanová.