Jemnice zve turisty pod novou střechu zámku, láká je na 3D model i rádia

Zámek v Jemnici, unikátní stavba nacházející se v městské památkové zóně, bude brzy pod novou střechou. Právě několik let trvající výměna střešní krytiny je totiž další fází postupné rekonstrukce objektu, na níž intenzivně pracují lidé z tamní radnice. Zámek je teď kvůli pracím částečně obklopen lešením.

„Oprava střechy by měla být v horizontu několika měsíců již kompletně dokončena, včetně výměny krovů, okapů, komínů, vikýřů i střešní krytiny,“ popsal starosta Jemnice Pavel Nevrkla s tím, že město pro letošek na její rekonstrukci vyhradilo kolem osmi milionů korun.

Do obnovy zámku už ale Jemničtí vložili milionů několik desítek; přes dvacet jich ostatně padlo jenom na samotnou střechu. Jelikož jde o menší, zhruba čtyřtisícové město, musejí tam do proměny památky investovat postupně.

„Vlastníkovi se daří využívat i dotace z Programu záchrany architektonického dědictví od ministerstva kultury,“ popsala za krajské pracoviště Národního památkového ústavu jeho mluvčí Ilona Ampapová. Doplnila také, že spolupráci s Jemnicí hodnotí památkáři velmi pozitivně. „Jde o příkladnou obnovu,“ uvedla Ampapová.

Turisty má nalákat hlavně 3D model města

Turistickými lákadly pro letošní rok budou rovněž nové expozice v interiéru zámku. Dokončen již byl rozměrný historický 3D model města, který zachycuje jeho podobu v době před velkým požárem. Ten v roce 1832 zasáhl město i osadu Podolí.

Dílo v hodnotě kolem 1,5 milionu korun, jehož autorkou je etnoložka Jana Lochmanová a výtvarník Petr Szyroki, si při své nedávné návštěvě Jemnice prohlédl i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Model bude nyní hlavním turistickým lákadlem zámku.

„Ještě je ale třeba dokončit jeho úplné zasklení, které jej ochrání například před prachem a usnadní také jeho budoucí údržbu,“ přiblížil starosta.

Úctyhodných devět metrů dlouhý 3D model budou moci návštěvníci vidět při prohlídce interiéru zámku v jedné ze zrekonstruovaných místností, která dříve sloužila jako vojenská jídelna.

Na řadu přijde obnova loveckého salonku

V další na ně bude čekat druhá letošní novinka - expozice starých rádií ze soukromé sbírky. Během letní sezony jsou návštěvníkům přístupné jen některé prostory v památce, její převážná část na opravu zatím čeká.

„Byl vypracován i záměr k restaurování takzvaného loveckého salonku, který bude podkladem pro obnovu této místnosti s množstvím hodnotných uměleckořemeslných prvků,“ nastínila Ilona Ampapová. Také podle jemnického starosty je třeba se k otázce proměny salonku vrátit, byť jeho rekonstrukce pravděpodobně přinese další nemalé náklady.

„Asi už nemá cenu čekat na spasitele, který stejně nepřijde. Musíme se do toho pustit sami. Zatím tedy nevíme, kolik by to stálo a kde na to vezmeme, ale myslím si, že lidé jsou pro, aby se s tou místností něco udělalo,“ řekl Nevrkla.

Pole jeho slov je třeba zahájit diskusi o tom, jaké by měl mít lovecký salonek po obnově využití. V minulosti se hovořilo například o možnosti konání nejrůznějších obřadů, třeba svateb nebo vítání občánků.

„V areálu zámku se nachází rovněž velké množství hodnotných sochařských děl a dalších prvků výzdoby z mušlového vápence, které si v budoucnu také zaslouží restaurátorský zásah,“ uvedla dále Ampapová.

Vodohospodáři chtěli kvůli pivovaru čističku

Město zvažovalo rovněž obnovu zámeckého parostrojního pivovaru. „Do tohoto záměru nám bohužel tak trochu hodili vidle vodohospodáři. Ti po nás chtěli čističku vody, kterou my tam ale nejsme schopni udělat. Změnily se také dotační podmínky, kdy se značně snížil možný podíl dotace,“ konstatoval Nevrkla s tím, že tím pádem zatím vzkříšení pivovaru reálně nevidí.

I když prací na obnově zámku bude podle něj ještě hodně a kvůli omezeným finančním možnostem musejí probíhat postupně, už dnes je památka oblíbeným a hojně navštěvovaným místem. Konají se tam kulturní i společenské akce. Častým cílem procházek, odpočinku i setkávání místních je rovněž přilehlý zámecký park s množstvím zeleně a vodními prvky.

Město zámek získalo v devadesátých letech, když jej opustila armáda. Snažilo se pak najít partnera, jenž by zdevastovanou, ale ceněnou stavbu oživil. Úspěšné však nebylo. V roce 2012 si zámek na padesát let pronajal například řád Křižovníků s červeným srdcem - cyriaků, vedený tehdejším generálním převorem a také hercem Jiřím Stanislavem (1946 - 2020).

Velkolepé plány na vybudování sanatoria pro válečné veterány byly však tehdy nad možnosti cyriaků, kteří tak po několika letech dostali od radnice ze zámku výpověď.