Šedesátimilionový nákup jihlavské nemocnice pomůže zejména ženám

„Jedná se především o diagnostické vybavení pro onkogynekologii, ale samozřejmě že některé nové přístroje budou používat i další oddělení nemocnice,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Nemocnice na projekt získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Kraj Vysočina nyní schválil předfinancování celé zakázky.

„Částka bude poté z pětaosmdesáti procent financována evropskou dotací, pěti procenty ze státního rozpočtu a zbývajícími deseti procenty se bude podílet nemocnice,“ sdělil Novotný.



Nové přístroje by měly zlepšit a zpřesnit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění především u žen. „Bude to obrovský krok kupředu,“ konstatoval primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil.

Gynekologicko-porodnické oddělení tak získá například dva nové ultrazvukové přístroje s 3D a 4D technologií. Nové vybavení dostanou i operační sály. Pořízen bude například nový operační stůl s nosností nad 135 kilogramů, nová svítidla a další instrumentárium, tedy sestava lékařských nástrojů.

Nová věž umožní provádět více laparoskopických operací

Mimo jiné budou lékaři při operacích využívat i novou laparoskopickou věž. „Čím dál tím víc onkologických výkonů děláme laparoskopicky. Každá generace laparoskopů má nějakou přidanou hodnotu, takže se nám s novou věží bude určitě velmi dobře pracovat,“ připomíná profesor Roztočil a zdůrazňuje výhody laparoskopických operací.

Pacienti se totiž díky laparoskopickým metodám nemusí podrobit otevřené břišní operaci, ale lékař operuje z několika vpichů do dutiny břišní.

„Je to daleko šetrnější než klasická operace. Krevní ztráty, doba hospitalizace i rekonvalescence pacienta jsou nižší. Také přesnost u laparoskopického výkonu je lepší než při otevřené chirurgii,“ zdůraznil Roztočil.

Velkým přínosem pro pacienty i lékaře by měla být také nová magnetická rezonance, která nahradí deset let starý, dosluhující přístroj. Zároveň to bude finančně nejvyšší položka v celé zakázce.



Díky speciální cívce odpadne pacientům cesta do Brna

„Vyšetření na tomto novém přístroji by mělo být u standardních případů rychlejší. U komplikovanějších případů by mělo zase poskytovat nové, lepší možnosti diagnostiky. V požadavcích, které jsme zadali, jsou jak onkologické, tak kardiovaskulární programy,“ říká primář oddělení zobrazovacích metod Jiří Neubauer.

Nová magnetická rezonance by měla mít například i speciální cívku, díky které mohou být vyšetřováni pacienti k detekci rakoviny prsu. Až dosud museli jezdit na toto speciální vyšetření do Brna.

Vyšetření magnetickou rezonancí je metoda používána k zobrazení vnitřních orgánů. Využíváno je k tomu silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. K pacientům je tato metoda velmi šetrná, nezatěžuje je zářením, navíc jsou získané snímky oproti jiným zobrazovacím metodám přesnější.

Na jihlavské magnetické rezonanci podle primáře Neubauera vyšetří denně 20 až 24 pacientů. Pracuje se zde ve dvou směnách od sedmi do devatenácti hodin.

V jihlavské nemocnici funguje již několik let Komplexní onkologické centrum, kam se soustřeďují pacienti s nádorovými onemocnění z celé Vysočiny. Tento status jihlavská nemocnice získala v roce 2008 a patří mezi třináct takto specializovaných onkologických pracovišť v republice.