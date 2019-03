Pilot při nehodě u Nížkova podcenil počasí, rozbil úplně nový stroj

Pro letadlo EV 97 EuroStar SL v hodnotě kolem jednoho a půl milionu korun to byl vůbec první delší let. U výrobce v Kunovicích si ho vyzvedl nový majitel a ihned se s ním vydal na cestu do Karlových Varů, pokračovat chtěl dále do Irska.



Let ze Slovácka ale skončil už po zhruba dvou hodinách u Nížkova. Stroj zde 24. října havaroval při pokusu o nouzové přistání. Pilot stejně jako jeho spolucestující byli těžce zraněni. „Letadlo je převrácené na kokpitu,“ uvedla tehdy mluvčí hasičů Petra Musilová.

Zraněnou posádku museli hasiči z poničené kabiny vystříhat hydraulickým nářadím. „Oba byli při vědomí. S vážnými zraněními jsme je transportovali do nemocnice v Brně - Bohunicích,“ řekla ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Podle závěrů leteckých inspektorů probíhal let až na Vysočinu bez problémů. Nad Bohdalovem se však prudce snížila viditelnost. Pilot provedl s letadlem nevybaveným umělým horizontem několik levých otáček a snažil se za špatného počasí vyletět z mraků. Zamířil proto směrem k Nížkovu.

Místo k přistání ztratil, když vlétl do mraku. Už ho nenašel

„Během letu zpozorovala posádka letounu muže pracujícího se strojem na poli a rozhodla se pro bezpečnostní přistání v jeho blízkosti. Přistání bylo provedeno v mlze, v letové konfiguraci bez vysunutých vztlakových klapek a s větší hmotností než je povolena,“ píše se v závěrečné zprávě.

Sám pilot ve zprávě popisuje, jak klesla oblačnost a jak hledal místo pro přistání. „Všimli jsme si, že v blízkosti vhodného místa k tomu přistání se pohybuje nějaký člověk s traktorem,“ vypověděl.

Jenže pak proletěl mrakem a vhodné místo k přistání i muže ztratil. Snažil se k němu vrátit, ale už se mu to nepodařilo. „S letadlem nebyly žádné problémy. Byla to pravděpodobně moje chyba. Na manévr přistání si vůbec nepamatuji. Na žádný akrobatický obrat ani pocit strachu,“ dodal.

„V jeden okamžik se letadlo ve výšce korun stromů, jako kdyby zahýbalo ze strany na stranu, a následně začalo přední částí padat prudce k zemi. Dopadlo na okraj lesa a pole, kde se od země odrazilo a převrátilo se vzhůru podvozkem,“ popsal do protokolu muž pracující na poli.

„Pilot pokračoval v letu v podmínkách, na které nebyl vycvičen“

Ze závěrů zprávy vyplývá, že za nehodu může chyba pilota. „Neseznámil se s orografickým profilem území, přes který v daném ročním období naplánoval let a ani nezkonzultoval s pracovníkem meteoslužby vývoj počasí po plánované trati letu,“ píše se v závěru zprávy.

„Pilot se s letounem nevybaveným umělým horizontem snažil proletět nad územím, nad kterým došlo k významnému zhoršení dohlednosti, ztrátě přirozeného horizontu a vzhledem k nadmořské výšce terénu i k zakrytí vrcholku kopců nízkou oblačností. Pilot včas nerozpoznal zhoršující se počasí a pokračoval v letu do meteorologických podmínek, pro které nebyl vycvičen a ve kterých provoz letounu nebyl schválen,“ dodali inspektoři.

Záběry z místa nehody letadla: