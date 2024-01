Fantaskní podívaná. Obří ledové útvary u Telče přitahují děti i dospělé

Lidé se k fantaskním rampouchům opakovaně vrací a hodnotí také, jak se mění jejich tvary. „Pěkně narostl! Ale furt je ještě menší, než býval,“ hodnotila skupinka žen v pondělí v podvečer přírodní ledovou skulpturu vyrostlou působením poprašků vody, mrazu a větru na křovině v lukách u Řídelova.

Některé rampouchy nevisí kolmo k zemi, ale jsou rozježené i diagonálně, podle toho jak vítr na stráni dovolil stékající vodě zledovatět. Místní říkají útvaru Ledopád.

Na okraji tábořiště poblíž vesnice Lhotka u Mrákotína vzniká podobná ledová scenérie na křovině u přístřešku, který zde v létě slouží jako umývárna.

„Žádný rok ten útvar není stejný, pokaždé je originální, jak ho toho roku příroda vytvoří, jaký je náklon trysky s vodou. Takže pokud je mráz, tak se sem k němu i hodně lidí každoročně vrací, aby viděli, jak se oproti předchozím rokům proměnil,“ řekl starosta Lhotky Jan Janoušek.

Voda tam vytéká samospádem z vydatného zdroje pitné vody na kopci nad tábořištěm. „Bezpečně vím, že je tam ten ledovec minimálně patnáct let, ale dost možná to bude i několik desítek let. Kdysi to vzniklo asi spontánně a pak se z toho stala místní zajímavost,“ míní Janoušek. Lidé se u obřího rampouchu fotografují, děti se na něj pokouší vylézt – pochopitelně zpravidla neúspěšně.

Stranou nestojí populární rampouchový útvar v lese u obce Lovětín. Ten vznikl využitím vody ze starého vodovodu, který zásoboval vodou bývalou zdejší salaš a také obec.

Nyní je před koncem vodovodu s kohoutem našroubovaná drobná tryska, která vodu rozstřikuje do výše několika metrů. Ta potom stéká po kmenech a křovinách dolů. Ostatní už je dílem mrazů a větru. Lovětínský rampouch je ze tří uvedených snad nejpůsobivější. Ledový stalaktit je zde v podobě tří obřích prstů, které hrají barvami od bílé po zelenou a modrou.