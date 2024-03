Sjezdovky na Vysočině ukončily sezonu. Tragická zima, zlobí se vlekaři

Jak se shodují provozovatelé, za špatnou sezonu mohou především velké výkyvy počasí. Nejprve v prosinci napadlo velké množství přírodního sněhu, po kterém následovalo prudké tání. Velkou ránou byl teplotně nadprůměrný únor s množstvím dešťových srážek. K tomu se přidal silný vítr, kvůli kterému nemohly jezdit lanovky.

„Byli jsme nuceni sezonu třikrát přerušovat a vyrábět další a další množství technického sněhu. A to jsme ho měli začátkem prosince historicky největší množství a věřili, že s ním vydržíme do Velikonoc. Přesto to nestačilo. To se samozřejmě prodražilo,“ vylíčila Magda Vaňková, provozovatelka skiareálů v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova.

K tomu se přidala i nechuť lidí v nepříznivém počasí lyžovat. „Jak začala v únoru obleva a pršelo, tak zájem lidí šel hned dolů. Nebyla nálada a chuť,“ připomněl Jiří Pálka ze sjezdovky Fajtův kopec u Velkého Meziříčí.

Návštěvnost skiareálu na Harusově kopci u Nového Města na Moravě poznamenalo i konání světového šampionátu v biatlonu. „V době, která je pro nás návštěvnicky nejsilnější, tedy o jarních prázdninách, které měly zároveň Vysočina, Praha i Brno, tu bylo mistrovství světa. Návštěvnost našeho areálu byla v té době mizivá. Lidé se sem báli přijet kvůli obavám z dopravních komplikací,“ poznamenal provozovatel areálu Karel Klapač.

„Když slyším sníh a mráz, zvedá se mi tlak“

Kvůli krátké sezoně a nedostatku sněhu nedokázali vlekaři připravit podmínky ani pro všechny školy, které měly zájem o lyžařský výcvik. Hlavně v areálu v Nové Bystřici evidují přetlak ze strany škol. „Kvůli sněhovým podmínkám jsme nedokázali všechny uspokojit. Zájem o kurzy měly školy totiž až do poloviny března,“ ohlédl se Michal Hána, který provozuje sjezdovku Čeřínek a další lyžařský areál v Nové Bystřici.

Provozovatelé skiareálů na Vysočině proto hovoří o významných finančních ztrátách. „Letošní sezona byla pro nás nejhorší za poslední roky, naprosto tragická. Už nechci o zimě ani mluvit. Když slyším slova sníh a mráz, tak se mi zvedá krevní tlak,“ zlobí se Magda Vaňková ze skiareálu Luka nad Jihlavou.

„Opravdu přemýšlíme o tom, co dál a jestli to ještě vůbec dává smysl. Jsem životní optimista, takže to nevzdáváme, ale tahle zima mi sebrala hodně sil,“ přiznala.

Podobně hovoří i Pavel Havlíček ze skiareálu Šacberk u Jihlavy. „Sezona byla ekonomicky jedna z nejhorších za posledních deset let. Stojí za tím výkyvy počasí, které ji udělaly nákladnou. Také tržby šly dolů. Předpokládám, že letos skončíme ve ztrátě.“

Jak se provozovatelé shodují, špatné výsledky se projeví zejména v investicích do obnov lyžařských areálů. „Ty peníze budou bohužel chybět. Na Čeřínku se nedělalo dvacet let nic, a je třeba to tam dát do pořádku. Ale plakat nebudeme. Mohlo to být ještě horší,“ uzavřel Michal Hána.