Opakovaně reklamovaná „žďárská gilotina“ má šanci získat cenu architektů

Lávka přes řeku v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou postoupila do užšího výběru České ceny za architekturu (ČCA), již vyhlašuje Česká komora architektů. Pro leckoho to může být překvapením. Město totiž kvůli chybám a nedodělkům most nazývaný „žďárská gilotina“ opakovaně reklamovalo.