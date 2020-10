Covid sebral Brodu tradiční akce, po knižním trhu a Zahradě i Trh řemesel

„Byla jsem domluvena s vystavovateli i s hygienou, že počkáme do poslední možné chvíle. Po oznámení vládních opatření je však jasno,“ říká o současné situaci. Pořádání veletrhu konzultovala s hygieniky i třeba s hejtmanem Jiřím Běhounkem už od konce srpna.



Informaci o zrušení knižního veletrhu pustila do světa v pátek. Přitom ještě ve středu rozesílala zprávu o tom, jak bude prostor výstaviště v havlíčkobrodském Kulturním domě Ostrov rozdělen, jaká budou opatření pro návštěvníky i vystavovatele a jak se boj proti koronaviru dotkne doprovodného programu.

Nic z toho se ale neuskuteční. Vláda vše jedním usnesením zrušila. „Konzultovala jsem to ještě znovu s hygieniky. Ale opravdu není jiná možnost, usnesení nepřipouští žádný jiný výklad. Veletrhy se do 25. října výslovně zakazují,“ řekla.

Jak dodává, ani chvíli neuvažovala o tom, že by se jeden z největších knižních trhů v republice pokusila přesunout na jiný termín.

„V letošním roce už by to bylo velice obtížné. I hygiena mi radila opatrnost, protože se podle ní přijatá opatření nejspíš budou prodlužovat,“ konstatovala Hejkalová.

Podle původních plánů se veletrhu ve dnech 23. a 24. října mělo účastnit přibližně 160 vystavovatelů. Vzhledem k epidemii covidu-19 se ale mnoho z nich začalo i samo odhlašovat.

„Zůstalo jich asi osmdesát, tedy zhruba polovina. Veletrh by se tak vrátil ke svým kořenům,“ nechtěla se ředitelka významné akce vzdát.

„Všem vystavovatelům jsem slíbila, že já sama veletrh nezruším. Ale že zároveň budu dodržovat veškerá vládní nařízení. Nakonec tedy vláda rozhodla za mě,“ dodává.



Štěstím v neštěstí je poměrně dlouhá doba od rozhodnutí do termínu zahájení veletrhu. Na zrušení příprav, smluv či uzavřených dohod má dva týdny. Pokud by vládní rozhodnutí přišlo o čtrnáct dní později, byla by situace mnohem hektičtější.

Z letošního kulatého ročníku tak zbude pouhé minimální torzo, pokud se to tak vůbec dá nazývat. „Veletrh se uskuteční pouze v podobě knihy. Jmenuje se Země skrytých úsměvů a nabízí poutavé čtení na 33 podzimních večerů,“ uvádí Hejkalová.

Nová kniha nabízí třicet povídek autorek a autorů, kteří se letos měli na veletrhu objevit či na něj zavítali v minulých letech. Doplní je tři povídky již nežijících spisovatelů. Kniha bude v týdnu od 23. do 31. října k dostání v brodském Knihkupectví Petrkov, v Kavárně Hejkal a u dalších knihkupců za veletržní cenu.

I proto, že letošní třicátý ročník se v takto minimalistickém formátu nakonec odehraje, bude veletrh v příštím roce v pořadí jednatřicátý. Markéta Hejkalová chce věřit, že ten už podobný osud nepotká. „Ono to teď může vypadat, že ani ten příští rok nemusí být jistý. Ale doufám, že ten už nic nepřekazí,“ vzkazuje.

Tradiční sváteční akce 17. listopadu taky nemůže být

Kvůli koronavirové pandemii tak v letošním roce přišel Havlíčkův Brod o své největší, nejnavštěvovanější a nejtradičnější akce, které do města vždy přilákaly tisíce návštěvníků.

V letošním roce se vedle knižního trhu neuskuteční ani jeden z Trhů řemesel. Radnice zrušila jak jeho květnový termín, tak nyní i termín podzimní. Konat se měl 17. listopadu.

„Stalo se tak vzhledem k současné epidemické situaci a vládním opatřením. Předpokládáme, že omezení budou nějakou dobu trvat a neskončí po čtrnácti dnech. Proto vedení města už s předstihem rozhodlo, že ani podzimní Trh řemesel letos nebude,“ informovala mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.



Na jaře vedle květnového Trhu řemesel už letos lidé v Brodě přišli i o výstavu Zahrada. Ta se měla konat poslední dubnový víkend. Pořadatelé ze společnosti Geonova ji odpískali už skoro dva měsíce před termínem konání. I tenkrát bylo pořádání tak velkých výstav a společenských akcí zakázáno.

„Byl to pro nás nejzazší termín. Už bychom museli spoustu věcí závazně potvrzovat,“ vysvětlovala na počátku března hlavní pořadatelka Jana Koubková. Na firmu by se v té souvislosti valily náklady, které by při pozdějším zrušení výstavy už byly ztracené.

Broďané vůbec mají letos nejisté vyhlídky. V tuto chvíli není zcela jasné, zda se budou konat i další podzimní a zimní akce, které do centra města vždy přilákají davy lidí. Je pravděpodobné, že zrušen bude rovněž lampionový průvod k oslavám svatého Martina v parku Budoucnost. Otazníky dosud visí nad prosincovým sletem Mikulášů, andělů a čertů i vánočními trhy na Havlíčkově náměstí.