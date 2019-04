Stará textilka k zemi nepůjde, Ždírec ji přestaví na byty a opraví kino

Pro každého, kdo projíždí Ždírcem nad Doubravou, je budova textilky nepřehlédnutelná. Tyčí se na křižovatce, kde se potkávají dvě silnice první třídy - na Havlíčkův Brod a Svitavy se silnicí od Pardubic na Žďár nad Sázavou. Dokud ještě nebyly na křižovatce semafory, nešikovně bránila ve výhledu.



Ještě před nějakými třemi roky vedení města uvažovalo o její demolici. V budově se nachází kino, které má svá nejlepší léta dávno za sebou, několik bytů čtvrté kategorie a knihovna, galerie a turistické informační centrum.

„Chceme do budoucna stavět zcela nový kulturní dům se sálem. Tak mě napadlo, že bychom toto místo u silnice teoreticky mohli uvolnit pro lepší zabezpečení a přestavění nebezpečné křižovatky,“ vysvětloval tehdejší ždírecký starosta Jan Martinec.

Nakonec ale vše dopadlo jinak. Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo pro osazení křižovatky semafory. Kruhový objezd se nestavěl, nebylo třeba křížení hlavních silnic rozšiřovat a myšlenky na demolici bývalé tkalcovny padly.



Stavba kina stála milion korun i hodiny neplacených brigád

Město začalo znovu přemýšlet, co si s budovou počít. Areál pochází ze 30. let minulého století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn. Kino se v jedné třetině již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.

„V létě roku 1976 byla provedena kolaudace a dne 2. října slavnostní otevření kina. Na první představení byli pozváni hosté ze Ždírce a okolí,“ popisoval kronikář Josef Bílek.

Zřízení širokoúhlého kina přišlo na téměř jeden milion tehdejších korun československých a mnoho hodin neplacených brigád. „Promítalo se pak dvacetkrát měsíčně, návštěva byla průměrně osmdesát lidí na představení. V příštích letech, jak to již bývá, návštěvnost trochu poklesla,“ píše Bílek.

Kino ovšem nikdy nebylo digitalizováno a s pravidelným promítáním skončilo v roce 2012. „Jednou za čas v něm pustíme film pro děti ze školy, případně ho využijeme pro divadelní představení či nějaký seminář,“ podotýká současný starosta města Bohumír Nikl.



Knihovna s galerií se časem přestěhují blíž k centru města

Byty, které jsou v druhé části, jsou ve velmi špatném stavu. Některé jsou i prázdné. Zbývající prostory pro knihovnu, studovnu, galerii a turistické informační centrum jsou sice opravené, nicméně je podle Nikla jejich současné využití spíš dočasné. „Chtěli bychom knihovnu s galerií přestěhovat blíž k centru města,“ říká.

Do budoucna tak celý komplex bývalé Lacinovy textilky bude čekat přestavba. Kino chce nechat město zrekonstruovat tak, aby opět umožnilo pravidelná promítání. „Po velkém útlumu před několika lety se zas lidé do kin začínají vracet. Proto bychom ho chtěli digitalizovat a obnovit,“ vysvětluje starosta.

Součástí této rekonstrukce by měla být také úprava a rozšíření jeviště tak, aby umožňovalo pořádání i divadelních představení. A s tím je spojeno i vybudování patřičného zázemí, jako jsou například šatny a zkušebny.

Zbývající části textilky by město chtělo přestavět na byty. S tím už se ostatně zčásti začalo. Dělníci bourají sklady a provozní budovy v malém areálu za kinem. Tam mají vzniknout parkovací místa. U hlavní silnice by totiž jinde auta stát nemohla. Upravovat samotnou hlavní budovu však město začne mnohem později.



Kdy to bude? Až se podaří dokončit všechny již připravené akce

Než na rozsáhlou a finančně náročnou rekonstrukci dojde, je třeba splnit několik podmínek. Nejprve bude muset stát poblíž domu s pečovatelskou službou nové sídlo Služeb města Ždírec nad Doubravou. Tato organizační složka se odstěhuje z budovy v centru města, do níž se přesune knihovna s galerií.

A zároveň bude muset radnice dokončit současné a na nejbližší budoucnost plánované investice, jako je rekonstrukce základní školy, stavba cyklostezek směrem na Sobíňov a na Údavy či stavbu nové hasičské zbrojnice.

„Takže teď v podstatě víme, jak s bývalou Lacinovou textilkou naložit, ale momentální priority máme trošku jinde. Věřím, že během několika let se však k tomuto areálu konečně dostaneme,“ dodal Bohumír Nikl.