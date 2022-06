Po dvouleté covidové pauze na Vysočině startuje letní festivalová smršť

Letos bude festivalová sezona výjimečná tím, že se téměř většina akcí uskuteční po dvouleté pauze zapříčiněné pandemií. Kvůli omezením organizátoři rušili pořádání přehlídek v letech 2020 i 2021. Prodané vstupenky na tyto ročníky v mnoha případech platí pro tento rok.

Jubilejní 40. ročník letos oslaví festival Prázdniny v Telči, který se jako jeden z mála konal i v době koronaviru. Kulatých deset let oslaví i festival tance Korespondance.

Vedle tradičních osvědčených akcí se letos mohou lidé těšit i na novinky. Například městská organizace Brána Jihlavy pořádá poslední červnový víkend v areálu Českého mlýna dvoudenní přehlídku Loděnice fest.

„V údolí Českého mlýna u řeky Jihlavy budou hrát například finalisté Eurovize kapela We Are Domi. Zahrají populární Pio Squad, 58G, I Love You Honeybunny. Součástí bude skateová exhibice, sportovní atrakce i půjčovna lodí pro projížďky na řece,“ řekl za pořadatele Vojtěch Kolář.

Lucie Bílá a Tři sestry na náměstí v Humpolci

Po dvouleté pauze se znovu na humpolecké náměstí vrací hudební festival Bernard fest. „Věříme, že letos už bude situace příznivá pro to, aby vše proběhlo bez problémů,“ říká hlavní pořadatel Zdeněk Mikulášek.

Přehlídka se uskuteční od 24. do 25. června. Na své si přijdou rockeři, vyznavači středního proudu i děti. „Hvězdou pátečního odpoledne bude Lucie Bílá, dobrou zábavu slibuje i účast skupin Tři sestry a MIG 21. V sobotu pak město rozezní kapely Chinaski a Wanastowi Vjecy,“ avizuje mluvčí pivovaru Bernard Radek Tulis.

Náladu podpoří populární německá dechovka The Heimatdamisch. Ta přiveze do Humpolce originální úpravy světových hitů od AC/DC, Guns N' Roses či Lady Gaga.

Dramaturgie pamatuje i na mladší návštěvníky. V sobotu dopoledne pro ně zahraje skupina Pískomil se vrací či Jaroslav Uhlíř.

Slavná chlapecká skupina East 17 v Jihlavě

Do letního amfiteátru v Jihlavě se začátkem prázdnin nastěhuje také jedna z nejnavštěvovanějších hudebních přehlídek, kterou je Vysočina fest.

„Zhruba polovina kapacity areálu byla na vstupenkách prodaná už na rok 2020. Dvě přehlídky jsme ale museli kvůli koronaviru zrušit. Lidem lístky z roku 2020 zůstaly v platnosti a využijí je až letos. Po dlouhé době prodáváme i jednodenní vstupenky. Lidé nakupují na poslední chvíli, což pro pořadatele není úplně optimální, ale taková je nyní realita. Zvykli si být kvůli covidu opatrní,“ připomíná dramaturg přehlídky Pavel Vlašín.

Připraveno je opět několik hudebních scén. Letos se mohou návštěvníci těšit i na jednu zahraniční kapelu. Tou bude kdysi populární britská chlapecká skupina East 17. Tato popová kapela byla na vrcholu své slávy v první polovině 90. letech. Největším hitem byla balada Stay Another Day.

„Velkou show s pyrotechnickými efekty tentokrát přiveze na festival skupina Rybičky 48. Stálicí našeho festivalu je kapela Chinaski,“ dodal Vlašín.

Na zámku v Telči se koncertuje i při opravách

Rovných čtyřicet let se drží oblíbený festival Prázdniny v Telči. Ten je už tradičně naplánován na přelom července a srpna. I tentokrát bude jeho hlavní scéna na nádvoří telčského zámku.

Přehled letních festivalů v kraji Slavnosti města - Kamenice nad Lipou, 18. června

- Kamenice nad Lipou, 18. června Bernard fest - Humpolec, 24. - 25. června

- Humpolec, 24. - 25. června Loděnice fest - Jihlava, 24. - 26. června

- Jihlava, 24. - 26. června neZavřeno - Jimramov, 29. - 30. června

- Jimramov, 29. - 30. června Jatka fest - Pacov, 1. - 2. července

- Pacov, 1. - 2. července Vysočina fest - Jihlava, 7. - 9. července

- Jihlava, 7. - 9. července Fajtfest - Velké Meziříčí, 7. - 9. července

- Velké Meziříčí, 7. - 9. července Korespondance - Žďár n. Sáz., 14. - 17. července

- Žďár n. Sáz., 14. - 17. července Prima fest - Zvole, 15. - 16. července

- Zvole, 15. - 16. července Sázava fest - Světlá n. Sáz., 21. - 23. července

- Světlá n. Sáz., 21. - 23. července Pod Zelenou horou - Žďár n. Sáz., 22. - 23. července

- Žďár n. Sáz., 22. - 23. července Folkové prázdniny - Náměšť n. Osl., 23. - 30. července

- Náměšť n. Osl., 23. - 30. července Fest na fest - Pelhřimov, 23. července

- Pelhřimov, 23. července Polanka fest - Třebíč, 29. - 30. července

- Třebíč, 29. - 30. července Prázdniny v Telči - Telč, 29. července - 14. srpna

- Telč, 29. července - 14. srpna Radostín fest - Radostín, 5. - 7. srpna

- Radostín, 5. - 7. srpna Rocková Lipnice - Lipnice n. Sáz., 6. srpna

- Lipnice n. Sáz., 6. srpna Magma fest - Jihlava, 12. - 13. srpna

- Jihlava, 12. - 13. srpna Slavnosti - Chotěboř, 13. srpna

- Chotěboř, 13. srpna Stockfest - Dobrohostov, 19. - 20. srpna

- Dobrohostov, 19. - 20. srpna Horácký džbánek - Žďár n. Sáz., 20. srpna

- Žďár n. Sáz., 20. srpna Čeřínek fest - Hutě, 26. srpna

- Hutě, 26. srpna Otevřeno - Jimramov, 26. - 28. srpna

A to i přes to, že je zámek v rekonstrukci. Uvolnění plochy pro festival bylo podle kastelána zámku Bohumila Norka součástí dohody s dodavatelem stavby.

Návštěvníci se kromě koncertů mohou opět těšit i na divadelní představení, workshopy a nocturna. Kromě klasiků žánru folku se posluchači mohou těšit třeba na J. A. R., Mňágu a Žďorp, Ondřeje Havelku a Melody Makers, kapelu Buty a mnohé další.

Celou plejádu zahraničních hostů takřka ze všech koutů světa posluchačům nabídne multižánrový festival Folkové prázdniny, který se před koncem července koná v Náměšti nad Oslavou.

O úvodní koncert se postará peruánská zpěvačka Susana Baca. „Čerstvou informací je, že získala hlavní cenu prestižního časopisu Songlines za nejlepší americké album. Můžeme se ale těšit také na mezinárodní skupinu Ayom vedenou temperamentní brazilskou zpěvačkou Jabu Morales. Z USA přijede teprve sedmnáctiletý zázrak old time music, newyorská banjistka Nora Brown. Z Belize dorazí po celém světě milovaní The Garifuna Collective,“ nabízí nahlédnutí do části festivalového programu dramaturg Michal Schmidt.

Po dvouleté vynucené pauze se vrací do Světlé nad Sázavou oblíbený Sázava fest. „Vstupenky z roku 2020 jsou stále v platnosti, lidé nemusí nikam chodit si je přeregistrovat,“ informovala ředitelka festivalu Andrea Zdarsová. Letos vystoupí zpěvák Marek Ztracený, na pódiu nebudou chybět ani Tomáš Klus či Nico Santos.

Dočkají se i milovníci jiných druhů umění. Žďár nad Sázavou bude hostit další ročník festivalu moderního tance Korespondance. Zatímco v minulosti se konal především v zámeckém areálu, letošní, desátý ročník se rozšíří i do dalších míst. Taneční vystoupení budou také v amfiteátru u Pilské nádrže a v továrně společnosti Tokoz.

Festival nabídne dvacítku představení z jedenácti zemí. Součástí festivalu budou také filmové projekce, workshopy, mistrovské hodiny nebo představení pro děti. „Součástí programu bude i benefiční koncert ukrajinských hudebníků,“ uvedla za pořadatele Barbora Dušková.