Oprava děravé Mírové ulice na rok odřízne od Brodu tři místní části

Nejde sice o kdovíjak důležitou dopravní tepnu, přesto její oprava způsobí mnoho komplikací. Je to silnice druhé třídy. Jezdí se po ní do vesnic, jako jsou Dlouhá Ves nebo Bartoušov. Řidiči ji využívají jako alternativní trasu do Přibyslavi. Leží na ní nebo u ní brodské místní části Vysočany, Termesivy a Herlify.

Pro veškerou dopravu se Mírová ulice už v pondělí uzavře. Průjezdná nebude od mostu přes říčku Šlapanku až po hranice města.

Kraj Vysočina společně s Havlíčkovým Brodem připravily rekonstrukci její poslední části. Úsek od železničního přejezdu a samotný most se opravovaly v uplynulých letech. „Opravená vozovka bude doplněna chodníky, cyklostezkou i novým veřejným osvětlením,“ uvedla mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.

„Bude to jedna z nejnáročnějších stavebních akcí, která nás letos čeká. Přinese nejen dlouho očekávané zlepšení bezpečnosti obyvatel této části města, ale bude připravena vést dopravu, až bude dostavěn obchvat,“ vysvětluje starosta města Jan Tecl.

Oprava vyjde na 107 milionů, přibudou chodníky i cyklostezka

Kdo tudy občas projede, musí potvrdit, že oprava ulice je více než potřebná. V záplatované vozovce jsou díry, kdo s autem trefí kanál, dostane pořádnou ránu. V dezolátním stavu jsou chodníky. Ty pak ve vrchní části ulice chybí úplně. Lidé tak musejí chodit po silnici, kde se kvůli mohutným stromům těžko vyhnou dvě větší auta.

To všechno by se mělo napravit. Navíc podél ulice vznikne zcela nová cyklostezka. Pro její výstavbu nedávno radnice po letité snaze získala potřebné pozemky.

Celkové náklady na rekonstrukci ulice dosáhnou závratných 107 milionů korun. Většinu zaplatí Kraj Vysočina. I tak na město zbude 46 milionů.

„Budeme financovat přeložky inženýrských sítí, část dešťové kanalizace, chodníky, cyklostezku, veřejné osvětlení, parkovací stání a sadové úpravy,“ vyjmenovala Doležalová.

Osobní auta musí přes Mírovku, nákladní až do Přibyslavi

Během rekonstrukce bude muset být celá Mírová ulice od mostu až k odbočce na Termesivy uzavřena. A to přinese mnohé dopravní komplikace. Trvat mají až do 15. prosince, na kdy je plánováno znovuotevření komunikace.

Nejkratší objížďku budou moci využívat obyvatelé Vysočan. Bude vedena komunikací U Traplů, podjezdem pod železniční tratí a vyústí v průmyslové zóně na ulici Havířská. Vozidla do dvanácti tun a autobusy čeká delší trasa přes Herlify, Mírovku a Baštínov, kudy se dostanou opět do Havířské ulice.

Automobily těžší dvanácti tun budou odkláněny už v Přibyslavi. Volit budou muset buď státní silnici přes Stříbrné Hory a Pohled nebo trasu přes Šlapanov a Vysokou. Stejně tak až do Přibyslavi budou muset vozy jedoucí z Bartoušova nebo Dlouhé Vsi do Brodu.

Na Vysočany během uzavírky nezajede ani jeden autobus MHD

A uzavírka se rovněž podstatně dotkne brodské městské hromadné dopravy. Kompletně přestavěna musela být linka číslo 6 jezdící přes Vysočany do Termesiv.

„Na trase bude jezdit pouze jeden autobus v 7.15 hodin. Ten bude ráno svážet školní děti. Pojede od bývalé restaurace Topírna. Spoj bude mít jen dvě zastávky, a to na dopravním terminále a Havlíčkově náměstí,“ informoval Lubomír Hepner, vedoucí MHD v brodských technických službách, které městskou dopravu zajišťují.

Zároveň linka nebude během celého roku jinak obsluhovat zastávku Vysočany. V platnosti už od pondělí bude objížďkový jízdní řád, podle něhož autobusy pojedou z dopravního terminálu Havířskou ulicí, přes Mírovku a Herlify a zastaví až na zastávce Vysočany rozcestí, která je na odbočce do Termesiv. Jen na tuto zastávku má spoj jet jedenáct minut.

„Pro pěší bude instalováno oplocení, zábradlí a provizorní 290 metrů dlouhá a jeden a čtvrt metru široká přístupová lávka včetně zábradlí. Zavedeno bude provizorní osvětlení s jedenácti stožáry na úseku dlouhém 400 metrů,“ píše se dále na městských webových stránkách. Komplikovanější to budou mít i obyvatelé, kteří podél opravované ulice bydlí.

„Přístupy do nemovitostí budou zachovány po celou dobu rekonstrukce. Příjezdy k nemovitostem budou omezeny nebo znemožněny podle postupu stavebních prací,“ upozorňuje web města.