Podle plánů ŘSD má v letošním roce začít stavba obchvatů Brodu a Bítýšky

Desítky let čeká Havlíčkův Brod na další část obchvatu. Od roku 2003, kdy byla zprovozněna severovýchodní část, se ta jihovýchodní připravuje. Mluví se o ní ale ještě mnohem déle. Nová více než čtyřkilometrová silnice by měla spojit výpadovky na Žďár nad Sázavou a Pardubice se silnicí na Jihlavu.



„Momentálně probíhá stavební řízení a soutěž na výběr zhotovitele,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Se zahájením ŘSD počítá letos ve druhé polovině roku. Dílo za jednu a čtvrt miliardy korun, které odvede dopravu z přetížené Masarykovy ulice, má být uvedeno do provozu v roce 2022.

Ovšem zatím to jsou všechno jen plány. Skutečnému zahájení stavby dosud brání spor o zhruba 540 metrů čtverečních pozemku. Nabídky na jejich odkup či směnu farmář Miroslav Hrtús odmítl a rozhodnutí o vyvlastnění se brání soudně.



Náklady na obchvat Osové Bítýšky se mají vejít do 200 milionů

Ke krajskému soudu v Hradci Králové podal dva typy žalob. Jednak se brání samotnému vyvlastnění, ve druhé má připomínky k výši náhrady za vyvlastnění. Ani v jednom případu ještě rozhodnutí nepadlo.

Letošní plánované opravy silnic I. třídy na Vysočině I/38 Jihlava, mosty na přivaděči (cena 73 milionů Kč) I/23 Třebíč, most (6 milionů Kč) I/38 Litohoř, průtah (15 milionů Kč) I/19 Přibyslav - Ronov nad Sázavou (25 milionů Kč) I/19 Sázava - Žďár nad Sázavou (86 milionů Kč) I/23 Chlístov, oprava propustku (6 milionů Kč) I/23 Olšany, průtah (14 milionů Kč) I/19 Dubovice, most (7 milionů Kč) I/23 Třebíč, most přes řeku (65 milionů Kč - stavba ještě není jistá) I/23 Krahulčí - Telč (30 milionů Kč) I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov (29 milionů Kč) I/37 Laštovičky - Rousměrov (22 milionů Kč) I/38 D1 - Jihlava, výměna svodidel (18 milionů Kč) Zdroj: ŘSD

„Dokud se tak nestane, nebude na celou trasu obchvatu možné vydat stavební povolení,“ podotkl už dříve havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Město se bude na stavbě spolupodílet, zajistí veřejné osvětlení a chodníky.

Obchvat Osové Bítýšky na Žďársku má vyvést dopravu severním a východním směrem z obce. Nový úsek silnice číslo 37 bude dlouhý necelé tři kilometry. Nevede ale složitým terénem, tak se náklady na jeho vybudování dostanou pod 200 milionů korun. Začít stavět by se mohlo ve druhé polovině roku, hotovo bude v roce 2021.

„Připravuje se zadávací dokumentace, předpokládáme, že na jaře zahájíme výběrové řízení. Harmonogram prací a cenu ale budeme moci upřesnit až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,“ upozornila Ledvinová.

Za novou stavbu je považována i obnova mostu a jiné trasování silnice I/19 v zastavěné části Simtan. V době od května do října, kdy mají práce za 18 milionů probíhat, to zkomplikuje spojení mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví.

V létě zmizí mosty na dálničním přivaděči ve směru od Znojma

Kromě zahájení nových staveb a pokračování v loni zahájeném budování obchvatu Kamene na Pelhřimovsku, má ŘSD na Vysočině - vyjma dálnice D1 - v plánu nejméně třináct dalších větších oprav.

Ty se v první řadě budou týkat mostů na dálničním přivaděči na okraji Jihlavy. Dělníci se po loňské opravě poloviny mostů letos pustí do pásu ve směru od Znojma k dálnici. Jak most přes řeku Jihlavu, tak přes ulici Romana Havelky snesou a postaví znovu.

„Snesení mostu bylo naplánované už před dvaceti lety na základě diagnostiky stavu jeho konstrukce,“ potvrdila loni na jaře Marie Tesařová z jihlavského Ředitelství silnic a dálnic.

Loni se ukázalo, že most byl v ještě horším stavu, než se předpokládalo. Něco podobného lze očekávat i v protisměrném pásu. Na druhou polovinu oprav ŘSD vyčlenilo 73 milionů korun.

Ještě o 13 milionů dražší bude oprava silnice mezi Sázavou a Žďárem nad Sázavou.

Rekonstrukce průtahu Přibyslaví se zpozdila, dokončí ji letos

Přibližně 65 milionů korun by měla stát obnova mostu přes řeku Jihlavu na průtahu Třebíčí. „Tato investice ovšem dosud není jistá, záleží na koordinaci s opravou krajského mostu na silnici II/351,“ pravila Nina Ledvinová.

Jisté je, že ŘSD dokončí akce rozdělané v loňském roce. Týká se to například silnice číslo 38 u Litohoře nebo průtahu Přibyslaví a Ronovem nad Sázavou po silnici 19. Ten měl být přitom dokončen už loni. „Je to daň za složité rozčlenění stavby do mnoha kratších úseků, aby se mohlo co nejvíce jezdit. Opravy pak postupují pomaleji,“ vysvětlovala loni zdržení v Přibyslavi Tesařová.

Teprve před výběrovým řízením na zhotovitele jsou rekonstrukce dalších čtyř úseků. Jeden leží mezi Telčí a Krahulčím na silnici 23, další na silnici 38 mezi Dlouhou Brtnicí a Hladovem. Oba jsou dlouhé zhruba dva a půl kilometru. Kratší je úsek Laštovičky - Rousměrov na Žďársku na silnici 37. Na jihlavském dálničním přivaděči by pak měli silničáři vyměňovat svodidla.

„Všechny tyto akce budeme dělat na základě dlouhodobého plánu oprav a výsledků diagnostických průzkumů. U všech předpokládáme zahájení v dubnu až v červnu 2019 v závislosti na průběhu a délce výběrových řízení a dokončení do konce října,“ dodala mluvčí ŘSD Ledvinová.