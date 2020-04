Starý statek překáží dopravě. Ale padne pouze, když stát Brodu přispěje

Bývalý statek z přelomu 19. a 20. století stojí u jedné z nejrušnějších brodských křižovatek. Nachází se jen kousek od řeky, po levé straně hlavního silničního tahu od Jihlavy na Kolín, zároveň se kolem něho odbočuje na krajskou silnici vedoucí na Světlou a Ledeč nad Sázavou.



Jeho umístění je komplikací už řadu let. „Tvoří tu dopravní závadu. Brání nutnému rozšíření světelné křižovatky, která je na samé hranici své funkčnosti,“ opakovaně říká havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Před dvěma roky ho město po letech snah získalo od potomků restituentky. Zchátralý a nevyužívaný areál koupilo v rámci celého balíku pozemků. Okamžitě zveřejnilo představu, jak s ním naložit - nechat ho zbourat.

Letos by vedení radnice rádo mělo jasno o tom, jak demolici financovat. Projektové náklady na odstranění statku se totiž vyšplhaly na více než 12 milionů korun. „Jsme si jisti, že soutěží se tato částka sníží,“ říká druhý z místostarostů Vladimír Slávka.

Není to priorita, bez dotace demolice nebude

I tak jde ale o sumu, kterou by město jen nerado platilo celou ze svého. Proto nyní zastupitelé schválili podání žádosti z programu ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci takzvaných brownfieldů. Podle programu je demolice jednou z možností, jak staré průmyslové a hospodářské areály vylepšit. V případě úspěchu by město získalo polovinu nákladů.

„Pokud žádost nevyjde, investici bychom odložili a počkali si na další výzvu. Bez dotačních peněz bychom se do demolice nepouštěli, není to v současné době zrovna ta největší priorita města,“ vzkázal starosta Jan Tecl.

Kdyby ale Brod s žádostí uspěl, mohl by jít areál statku k zemi během příštího roku. Podle podmínek udělení dotace by město muselo dotaci spotřebovat a vyúčtovat do tří let od rozhodnutí o jejím přidělení.

Zda a jakým způsobem by se měla rušná křižovatka Masarykovy a Ledečské ulice proměnit, ale ani dva roky po koupi statku není jasné.

V minulosti se objevily dokonce úvahy o vybudování kruhového objezdu. Střízlivější varianty hovoří o rozšíření současné světelné křižovatky o odbočovací a připojovací pruh z Ledečské do Masarykovy ulice.

Oba vlastníci chtějí své silnice předat městu

Zároveň se objevily i varianty řešící skrz nynější statek zpřístupnění takzvaného cirkusplacu, prostoru mezi statkem a řekou, který při svých štacích využívají právě cirkusy. Zde by mohlo vzniknout velké centrální parkoviště.

Otázkou však je, kdo by takové dopravní řešení zaplatil. Protože se v místech stýká státní silnice první třídy s krajskou silnicí druhé třídy, bylo by logické, aby se o investici podělilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s Krajem Vysočina.

Jenže tak tomu nebude na věky. Oba vlastníci do budoucna plánují, že se silnic zbaví a převedou je na město.

„Stále uvažujeme o přeložce silnice druhé třídy a novém propojení Ledečské ulice s Masarykovou kolem areálu psychiatrické léčebny poblíž Perknova. V tom případě by už asi kraj nebyl tím, kdo by křižovatku U Vojtěcha řešil,“ upozornil už před rokem a půl krajský radní Jan Hyliš.

A podobně to vidí i ŘSD. „S úpravou křižovatky U Vojtěcha nepočítáme. Stát nemůže vlastnit a spravovat dvě paralelní komunikace,“ vzkázala ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová s odkazem na současnou stavbu jihovýchodního obchvatu. Po jeho dokončení plánovaném na podzim 2022 by správu nad celou Masarykovou ulicí mělo převzít město, státní silnicí 38 by se stal právě obchvat.